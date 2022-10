Verwandelt den zweiten Foulelfmeter sicher: Der Rotter Cem Hircin trifft zum zwischenzeitlichen 4:1.⇥ Foto: Jérôme Gras – Foto: Jerome Gras

SV Rott dreht die Partie in Düren Die U23 des FCD macht nach eigener Führung zu viele Fehler. Die Gäste nutzen diese aus und gewinnen in der Landesliga am Ende mit 4:1.

Ernüchterung auf Dürener Seite, glückliche Gesichter beim SV Rott: So lässt sich die Gemütslage nach dem 1:4 zwischen der U23-Mannschaft des 1. FC Düren und dem Team aus der Eifel zusammenfassen.

„Wir können froh sein, dass es zur Halbzeit unentschieden stand. Da hatten wir Glück. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir deutlich besser, standen kompakt und haben keine Chance zugelassen“, freute sich Rotts Coach Frederique Casper über den Erfolg seines Teams. Dabei fing die Partie für seine Elf denkbar schlecht an. Keeper Markus Schäfer bekam eine Situation nicht rechtzeitig geklärt, Dürens Spieler luchsten ihm den Ball ab. Der Schuss von Leon Chrisanth wurde auf der Linie von Philipp Blumenthal geklärt, doch der Nachschuss von Luca Wantke zappelte im Netz (2.). Nach einer guten Viertelstunde war die Führung wieder Geschichte: Die Kopfballklärung nach einer Flanke landete bei Stefan Savic, welcher den Ball volley nahm und per Aufsetzer das 1:1 erzielte (16.). Für den Torschützen war der Arbeitstag jedoch früh beendet. In einem Zweikampf holte er sich einen Cut über dem Auge und musste ins Krankenhaus. Der FCD hätte durchaus mit einer Führung in die Halbzeit gehen können, doch die Abschlüsse von Wantke und Timo Kondziella aus der Mitte waren zu ungenau.