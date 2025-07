SV Rotenberg stellt neuen Trainer vor

Der SV Rotenberg setzt große Hoffnungen in den 44-Jährigen, der bereits in mehreren Vereinen der Region tätig war. Ziel ist es, die Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben und jedem Spieler individuelle Fortschritte zu ermöglichen. Der Verein zeigte sich zuversichtlich und kündigte an, dass in der kommenden Zeit noch weitere positive Entwicklungen zu erwarten seien.