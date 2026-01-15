Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: SV Rot-Weiß Walldorf
SV Rot-Weiß Walldorf präsentiert neues Trainerduo für 2026/27
Erfahrene Fußballlehrer Sascha Volk und Taner Yalcin übernehmen die sportliche Verantwortung
Der Hessenligist SV Rot-Weiß Walldorf stellt die Weichen für die Zukunft: Zur Saison 2026/27 übernehmen Sascha Volk und Taner Yalcin gemeinsam das Traineramt der ersten Mannschaft. Mit dem neuen Duo setzt der Verein auf Erfahrung, Fachkompetenz und eine klare sportliche Handschrift.
Erfahrung aus Hessen- und Oberliga
Sascha Volk bringt umfangreiche Trainererfahrung aus dem hessischen Fußball mit. Von Januar 2020 bis Juni 2024 führte er die SG Bornheim als Cheftrainer in der Verbandsliga Hessen-Süd. In dieser Zeit belegte die Mannschaft zweimal den zweiten Tabellenplatz. Besonders knapp verpasste Bornheim in der Saison 2022/23 den Aufstieg in die Hessenliga, als man erst in der Relegation scheiterte.
Zuvor war Volk in der Oberliga als Co-Trainer der U23 des SV Wehen Wiesbaden tätig und arbeitete zudem als Videoanalyst beim FSV Frankfurt. Aktuell engagiert er sich in der Jugendarbeit beim SC Eintracht Sportfreunde Windecken und ist als Scout für die SG Dynamo Dresden aktiv.
Yalcin mit erfolgreicher Vergangenheit als Chef- und Co-Trainer
Auch Taner Yalcin verfügt über eine vielseitige Trainerlaufbahn. Derzeit steht er noch bei der SG Bornheim an der Seitenlinie, wird den Verein jedoch zum Saisonende verlassen. Zuvor war er zweieinhalb Jahre Co-Trainer beim FSV Frankfurt und begleitete dort eine sportlich erfolgreiche Phase.
Als Cheftrainer übernahm Yalcin anschließend den SC Hessen Dreieich und führte die Mannschaft in der zweigeteilten Oberliga zunächst zur Vorrundenmeisterschaft. In der anschließenden Aufstiegsrunde erreichte das Team den dritten Platz. Trotz dieser sportlichen Leistung wurde die Seniorenmannschaft des Vereins kurz darauf aufgelöst. Weitere Station war der Hanauer SC 1960 in der Hessenliga.
Gemeinsame Wurzeln und klare Spielidee
Volk und Yalcin verbindet nicht nur der Fußball, sondern auch eine lange persönliche Geschichte. Beide sind in Bornheim aufgewachsen und kennen sich seit der Grundschule. Zudem verfügen sie über die UEFA-A-Lizenz und sind beruflich als Lehrer tätig.
Die enge Verbindung, ein gemeinsames Verständnis von modernem Fußball und eine ähnliche Spielphilosophie sollen die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Walldorf bilden.
Walldorf setzt auf Kontinuität und Entwicklung
Mit der Verpflichtung des neuen Trainerduos will der SV Rot-Weiß Walldorf die positive sportliche Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen. Der Verein blickt mit Zuversicht auf die kommende Zusammenarbeit und setzt auf Struktur, Fachwissen und klare sportliche Ziele für die Zukunft.