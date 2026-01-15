SV Rot-Weiß Walldorf präsentiert neues Trainerduo für 2026/27

Erfahrung aus Hessen- und Oberliga Sascha Volk bringt umfangreiche Trainererfahrung aus dem hessischen Fußball mit. Von Januar 2020 bis Juni 2024 führte er die SG Bornheim als Cheftrainer in der Verbandsliga Hessen-Süd. In dieser Zeit belegte die Mannschaft zweimal den zweiten Tabellenplatz. Besonders knapp verpasste Bornheim in der Saison 2022/23 den Aufstieg in die Hessenliga, als man erst in der Relegation scheiterte. Zuvor war Volk in der Oberliga als Co-Trainer der U23 des SV Wehen Wiesbaden tätig und arbeitete zudem als Videoanalyst beim FSV Frankfurt. Aktuell engagiert er sich in der Jugendarbeit beim SC Eintracht Sportfreunde Windecken und ist als Scout für die SG Dynamo Dresden aktiv.

Yalcin mit erfolgreicher Vergangenheit als Chef- und Co-Trainer Auch Taner Yalcin verfügt über eine vielseitige Trainerlaufbahn. Derzeit steht er noch bei der SG Bornheim an der Seitenlinie, wird den Verein jedoch zum Saisonende verlassen. Zuvor war er zweieinhalb Jahre Co-Trainer beim FSV Frankfurt und begleitete dort eine sportlich erfolgreiche Phase. Als Cheftrainer übernahm Yalcin anschließend den SC Hessen Dreieich und führte die Mannschaft in der zweigeteilten Oberliga zunächst zur Vorrundenmeisterschaft. In der anschließenden Aufstiegsrunde erreichte das Team den dritten Platz. Trotz dieser sportlichen Leistung wurde die Seniorenmannschaft des Vereins kurz darauf aufgelöst. Weitere Station war der Hanauer SC 1960 in der Hessenliga.