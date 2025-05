SV Rot-Weiß Kyritz siegt ungefährdet, Lübbenower SV top

FC Schwedt 02 II – LSV Zichow 6:1

Die Reserve aus Schwedt ließ LSV Zichow keine Chance und dominierte die Partie von Beginn an. Matthias Liermann eröffnete in der 12. Minute den Torreigen, dem Daniel Weißer in der 29. Minute das 2:0 folgen ließ. Martin Oertel stellte mit dem Treffer in der 36. Minute auf 3:0. Nach der Pause verwandelte Karsten Wendorf in der 58. Minute einen Foulelfmeter zum 4:0, bevor Daniel Weißer in der 64. Minute seinen zweiten Treffer nachlegte. Arkadiusz Frankiewicz konnte in der 89. Minute noch auf 5:1 verkürzen, doch Iwan Teterjatnik setzte mit dem 6:1 in der 90. Minute den Schlusspunkt.

SV 90 Pinnow – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 4:2

Früher Rückstand, starker Comeback-Sieg: Mohamad Zakaria Aldaher brachte Prenzlau II bereits in der 4. Minute in Führung. Kristof Konitzer glich in der 34. Minute aus, doch Sebastian Turowski verwandelte in der 41. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Gästeführung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf erneut Kristof Konitzer zum 2:2-Ausgleich (45.+3). Ein Eigentor von Willi Saathoff in der 53. Minute drehte die Partie endgültig zugunsten der Hausherren, ehe Justin-Stiv Lehmann in der 79. Minute zum 4:2-Endstand traf.

SpG Storkow/Vietmannsdorf – SV Blücher Schenkenberg 1930 2:0

Obwohl keine detaillierten Torschützen vorliegen, sicherte sich die Spielgemeinschaft aus Storkow und Vietmannsdorf mit zwei Treffern den Heimsieg gegen Schenkenberg.

SV Borussia Criewen 90 – Lübbenower SV 1926 0:6

Lübbenow präsentierte sich auswärts in Torlaune. Martin Wontroba eröffnete den Torreigen in der 13. Minute. Stephan Bethke erhöhte in der 25. Minute, bevor Felix Deutschmann in der 28. Minute das 3:0 folgen ließ. Bethke war erneut erfolgreich vom Punkt in der 31. Minute. In der zweiten Hälfte traf Maciej Adrian Hofmann doppelt (50. und 66. Minute) zum deutlichen 6:0-Erfolg.

SpG Lunow/Oderberg – Heinersdorfer SV 1973 3:2

Ein spannender Schlagabtausch endete mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Patrick Kirsten brachte Lunow/Oderberg in der 16. Minute in Führung, Maxime Gertz legte in der 34. Minute nach. Ronny Verch verkürzte in der 45. Minute, und Nico Lootze glich in der 63. Minute per Foulelfmeter aus. Friedrich Goldbeck sorgte in der 73. Minute für den 3:2-Siegtreffer.

SV Eintracht Göritz – SpG Parmen/Fürstenwerder 2:3

In einer umkämpften Partie brachte Dawid Miroslaw Trzezwinski die Gastgeber in der 19. Minute per Foulelfmeter in Führung. Jakob Schulz glich in der 27. Minute aus, und nur zwei Minuten später brachte ein Eigentor von Patrick Krüger die Gäste mit 2:1 in Front. Chris Schmeling traf in der 43. Minute zum 2:2-Ausgleich. Den entscheidenden Treffer erzielte Matthias Dobbert in der 63. Minute.