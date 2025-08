SV Rot-Weiß Heede siegt glanzlos, aber deutlich – 6:1 bei Lathen II

Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Bereits nach drei Minuten nutzte Lathen eine Unkonzentriertheit in der Heeder Defensive und ging mit 1:0 in Führung. Doch Heede zeigte sich unbeeindruckt. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Andrees den fälligen Elfmeter sicher zum Ausgleich (15.). Fortan übernahm der Favorit die Kontrolle und drehte die Partie noch vor der Pause. Mit zwei weiteren Treffern (35., 44.) schnürte Andrees den Hattrick und sorgte für eine komfortable 3:1-Führung zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch Heede. Andrees legte in der 66. Minute sein viertes Tor des Abends nach, ehe Haverlach (82.) per Abstauber nach einer Ecke auf 5:1 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Flint, der in der 90. Minute per Kopf erfolgreich war.