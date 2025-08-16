SV Rot-Weiß Hadamar verpflichtet Leonardo Goltz

Hadamar. Noch vor wenigen Wochen hatte Leonardo Goltz den Verbandsligisten SV Wiesbaden verlassen, um sich dem Oberligisten Wormatia Worms anzuschließen, wo er auch schon als Jugendspieler aktiv gewesen ist. Doch die Herausforderung fand ein unerwartet kurzes Kapitel. Nach nur einem Pflichtspiel für die zweite Mannschaft in der Landesliga verlässt der 19-jährige Mittelfeldspieler die Wormatia schon wieder und schließt sich dem Verbandsligisten Rot-Weiß Hadamar an.

Schon vor seinem Wechsel zur Wormatia befand sich Goltz mit Hadamar in guten Gesprächen über einen potenziellen Wechsel, entschied sich allerdings für den Oberligisten aus Worms, wo er aber in der Vorbereitung keine wirkliche Rolle im Team der ersten Mannschaft spielte. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht das richtige Vertrauen vom Trainer bekommen habe. Ich war mit diesem Gefühl aber auch nicht der einzige in der Mannschaft", berichtet Leonardo Goltz über seine kurze Zeit bei der Wormatia.

"Mir ist meine Entwicklung wichtiger als in der Oberliga auf der Bank zu sitzen. Deshalb wusste ich, dass ich schnell handeln muss", sagt Goltz über die Gründe seines schnellen Abgangs. Nun wechselt der 19-Jährige also doch per Amateurvertrag zu Rot-Weiß Hadamar und freut sich auf die neue Herausforderung. "Ich möchte mit Hadamar in die Hessenliga aufsteigen und brenne schon auf das erste Spiel jetzt am Wochenende", steckt Goltz die Ziele für die Runde.