SV Rot-Weiss Glottertal stürmt mit Kantersieg auf Platz zwei

Die Mannschaft des SV Rot-Weiss Glottertal feierte beim FC Freiburg-St. Georgen einen 5:1-Erfolg im Nachholspiel und sprang auf den zweiten Tabellenplatz. – Foto: Achim Keller

Der SV Rot-Weiss Glottertal ist seinem Ruf gerecht geworden und konnte beim Auswärtsspiel gegen den FC Freiburg-St. Georgen einiges fürs Torverhältnis tun. Die Mannschaft von Patrick Walz, zuvor bereits mit der besten Offensive der Liga ausgestattet, hat nach dem 5:1-Erfolg auch die beste Tordifferenz vorzuweisen und springt auf Platz zwei.

Zunächst stellte sich der Gästeanhang wieder auf ein Spiel der verpassten Gelegenheiten ein. Dann ging es aber ratzfatz: In der 27. Minute netzte Maurice Schipper zur Gästeführung ein, nur drei Minuten darauf erzielte Luis Linder den 0:2-Pausenstand.

Der 21-jährige Linder, der aus der Glottertäler Jugend stammt und bei der SF Eintracht Freiburg und beim Bahlinger SC bereits höherklassig spielte, bewies sich aber nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorbereiter: Er lieferte die Vorlagen zu zwei weiteren der folgenden drei Treffer.

Balduin Labusch verkürzte zwischenzeitlich zum 1:3 für die Gastgeber, bei denen Goalgetter und Mittelfeldregisseur Julian Held schmerzlich vermisst wurde. In der Schlussphase wurde Fabio Moscaritolo im St. Georgener Strafraum gefoult. Der eingewechselte Eldison Azizovic verwandelte den verhängten Elfmeter zum 5:1 aus Sicht der Gäste.