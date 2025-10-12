SV Rot-Weiss Glottertal setzt sich an die Tabellenspitze

Der bisher so torhungrige SV Rot-Weiss Glottertal begnügt sich beim SV Au-Wittnau mit einem 2:1-Erfolg, der zur Tabellenführung in der Bezirksliga reicht. Für die Hexentäler ist es die erste Saisonheimniederlage. Alle weiteren Spielberichte gibt es im BZ-Plus-Artikel.

In der vergangenen Saison hatte der SV Au-Wittnau beide Ligaspiele gegen Glottertal für sich entscheiden können und war dabei ohne Gegentor geblieben (1:0 zu Hause, 2:0 in Glottertal). Mit der festen Absicht, die Bilanz aufzuhübschen, gingen die Glottertäler in die Partie und wurden den Ansprüchen gerecht. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Jurzinski (26./Foulelfmeter), 0:2 Schipper (77.), 1:2 Ralf Wassmer (90.). Schiedsrichter: Dengler (Freiburg). Zuschauer: 110.