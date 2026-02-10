SV Rosellen träumt gegen Kapellen-Erft vom Finale

Sollte sich der SCK in Rosellen durchsetzen, stünden die Schützlige von Trainer Lennart Ingmann zum ersten Mal seit der Saison 2021/22 wieder im Endspiel. Damals startete der VfL Jüchen/Garzweiler mit dem 2:1-Erfolg seine Superserie, die ihm bis Ostern 2025 vier Cup-Triumphe in Folge bescherte. An die Erft wanderte der Pott zum bislang letzten Mal am 22. April 2019, als Kapellen unter Trainer Oliver Seibert im in Gierath ausgetragenen Finale den 1. FC Grevenbroich-Süd mit 2:1 bezwang. In der vergangenen Spielzeit war dagegen bereits im Viertelfinale Schluss. Beim SV Uedesheim (ohne der urlaubenden Oliver Seibert auf der Trainerbank) unterlag der SCK nach Elfmeterschießen mit 5:7.

SV Rosellen nicht unterschätzen

Das soll am Mittwoch möglichst nicht passieren, wenngleich der Sportliche Leiter Jörg Ferber auf der Hut ist. „Natürlich sind wir der totale Favorit, aber Rosellen hat gute Jungs drin – wie zum Beispiel Simon Petri auch mit einer Kapellen-Vergangenheit.“ Und mit Blick auf den neuen Coach Dalibor Dobras fügt er hinzu: „Ich weiß ja, wie er drauf ist. Dalibor ist einer, der gerne Titel sammelt.“ Nach bislang nicht unbedingt optimal verlaufener Saison, in die die Mannschaft als Aufstiegskandidat gegangen war, bietet der Pokal dem SVR die großartige Chance, die Bilanz kräftig aufzuhübschen.