SV Rosellen steht nach Sieg gegen SVÜ im Niederrheinpokal

Rosellen wird im Niederrheinpokal antreten – Foto: Lutz Gaebler

Denn der A-Ligist gewann am Maifeiertag auf heimischer Anlage gegen den Bezirksligisten SV Uedesheim, dessen Trainer Oliver Seibert ein großer Freund der Pokalwettbewerbe ist, mit 4:2 (2:0). Vor rund 200 Zuschauern legten die Rosellener mit ihrem Coach Dalibor Dobras Mitte der ersten Hälfte den Grundstein für den Erfolg, als sie innerhalb von sechs Minuten David Baikowski und Kwadwo Atta-Yeboah ein 2:0 vorlegten. Mit einem Eigentor des Uedesheimers Kevin Block zum 3:0 für die Gastgeber in der 52. Minute schien die Partie bereits frühzeitig entschieden zu sein. Doch es wurde noch einmal spannend, weil zunächst Maurice Girke zum 1:3 und in der Nachspielzeit Gabriel August zum 2:3 traf. Doch anstatt des Ausgleichs fiel durch Sebastian Timmler noch das 4:2 für Rosellen.