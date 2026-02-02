SV Rosellen: Neuer Trainer für die Rückrunde

Ist zum SV Rosellen zurückgekehrt: Trainer Dalibor Dobras. – Foto: Spielerprofil

Platz vier, drei und zwei erspielten sich die A-Liga-Fußballer des SV Rosellen in den vorigen Spielzeiten und auch diese Saison wollten sie wieder ganz vorne mitspielen. Es läuft jedoch ganz anders, als sie sich das vorgestellt hatte.

Saisonverlauf Die Rosellener mussten zwar direkt am ersten Spieltag eine Niederlage in Delhoven einstecken, dann sah es aber erst mal gar nicht so schlecht aus: gegen Spitzenreiter Grefrath eine knappe Niederlage, gegen Mitfavorit Wevelinghoven ein Unentschieden, gegen die Novesia ein Sieg. Eigentlich ganz solide. Der Oktober verlief dann allerdings gar nicht nach Plan. Eine knappe Niederlage gegen Straberg, ein 1:5 in Orken. „Das war der Tiefpunkt“, sagt Robin Geißler, der Sportliche Leiter des A-Ligisten.

Und dann verließ auch noch Trainer „Dicky“ Otten den Verein. Nicht wegen der sportlichen Situation und nicht im Streit, sondern aus denselben Gründen, aus denen er 2024 schon mal den Trainerposten niedergelegt hatte: Es wurde zu viel, er wurde seinen eigenen Ansprüchen als Trainer nicht gerecht. Es folgten weiterhin wechselhafte Auftritte. Und statt ganz vorne steht Rosellen mit sieben Siegen und sieben Niederlagen auf Platz acht.

Das lief gut „Wenig“, sagt Robin Geißler knapp. „Es war eine sehr durchwachsene und schwierige Hinrunde.“ Was aber zu keiner Zeit nachgelassen habe, war die Motivation der Mannschaft: „Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und des Vereins und die Trainingsbeteiligung sind ungebrochen hoch und machen Mut!“

Das lief schlecht „Wir haben in zu vielen Spielen unsere Leistung nicht auf den Platz bekommen“, so Geißler. „Insbesondere haben wir nicht so viele Tore geschossen wie in den vorigen Jahren.“ Ein Grund dafür sei auch das Verletzungspech: „Uns sind viele Spieler ausgefallen, auch leider für längere Zeit.“

Zum Personal Um besser gewappnet zu sein, falls der Verletztenstand – der sich über die Winterpause nach und nach gelegt hat – wieder nach oben schießt, hat der SV Rosellen sich verstärkt. Für mehr Tore sollen Dwight Granderath, zuletzt Trainer in Orken, und Alexander Nuss vom Bezirksligisten Gnadental sorgen. Die Abwehr bekommt Unterstützung von Robin Thomas und Patryk Gadzina. Einen Abgang gibt es auch: Mert Sarimese wechselt nach Hackenbroich.

Auch auf der Trainerbank gibt es einen Neuzugang: Dalibor Dobras, der bis 2019 schon mal sechs Jahre den SV Rosellen trainierte, übernimmt die Mannschaft wieder. Co-Trainer Christian Höller sowie die beiden Spieler Eduard Hildenberg und Simon Petri unterstützen ihn.

Ausblick Viele Ambitionen hinsichtlich der Platzierung haben die Rosellener in dieser Saison nicht mehr. „Wir wollen trotzdem noch möglichst viele Spiele gewinnen, und auf jeden Fall soll die Rückrunde besser werden als die Hinrunde“, sagt Robin Geißler. Ähnlich sieht das der neue Trainer: „Ich muss mir erst mal ein Bild von der Mannschaft machen“, so Dobras. „Es ist erst die zweite Woche – wir werden die Rückrunde nutzen, um uns gegenseitig kennenzulernen und gemeinsam eine Spielphilosophie zu entwickeln.“ Die soll dann kommende Saison zum Tragen kommen: „Erst mal wollen wir uns stabilisieren und den Grundstein dafür legen, dass wir nächste Saison wieder oben mitspielen“, sagt Geißler.