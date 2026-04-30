SV Rosellen nach 4:2 gegen Uedesheim im Niederrheinpokal

Der SV Rosellen hat das kleine Finale des Neusser Kreispokals gegen den SV Uedesheim gewonnen. – Foto: Lutz Gaebler

Der SV Rosellen hat als A-Ligist am Donnerstagabend für eine Überraschung gesorgt und sich im Spiel um Platz drei des Kreispokals Grevenbroich-Neuss mit 4:2 gegen den Bezirksligisten SV Uedesheim durchgesetzt. Damit ziehen die Rosellener als drittes Team neben dem Kreispokalsieger SC Kapellen und dem Finalisten 1. FC Grevenbroich-Süd in den kommenden Niederrheinpokal 2026/27 ein.

Vor rund 200 Zuschauern legten die Rosellener mit ihrem Coach Dalibor Dobras Mitte der ersten Hälfte den Grundstein für den Erfolg, als innerhalb von sechs Minuten David Baikowski und Kwadwo Atta-Yeboah ein 2:0 vorlegten, so ging es auch in die Pause. Mit einem Eigentor von Kevin Block zum 3:0 in der 52. Minute schien dann die Partie bereits frühzeitig entschieden zu sein.

Anschlusstreffer in der Nachspielzeit

Doch es wurde noch einmal spannend. Maurice Girke traf nach knapp einer Stunde zum 1:3, der Anschluss kam dann zu Beginn der Nachspielzeit durch Gabriel August aber wohl ein wenig zu spät. Letztlich warfen die Gäste danach wohl nochmal alles nach vorne, was dann aber nicht den noch erhofften Ausgleich, sondern das 4:2 für Rosellen durch Sebastian Timmler zur Folge hatte. Die Feier dürfte den 1. Mai sicherlich noch streifen...