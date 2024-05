SV Rosellen ist zwei Titeln ganz nah

Die Fußballerinnen des SV Rosellen sind nach dem nächsten Sieg in der Landesliga klar auf Titelkurs, zunächst soll am Mittwoch aber der Kreispokal gegen den SV Glehn her. Die Glehnerinnen tankten für das Finale mit einem wichtigen Sieg im Abstiegskampf Selbstvertrauen. In der Niederrheinliga verlor die SG Kaarst deutlich.

SV Rosellen – TSV Solingen 3:1 (1:0). Der SV Rosellen hat noch keinen Punkt hergegeben. Nächste Woche Mittwoch (19.30 Uhr) kann der SV mit einem Punktgewinn im verlegten Match gegen den HSV Langenfeld die Meisterschaft entscheiden, er wäre aber schon vorzeitig Meister, wenn Bayer Uerdingenan diesem Mittwoch nicht gewinnt. Gegen den TSV sorgte Saskia Buschmann für das 1:0 (17.). Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Selina Görres auf 2:0 (48.). Alina Westmeier (50.) erzielte jedoch prompt den Anschlusstreffer. Mit ihrem zweiten Treffer sorgte Görres (73.) für die Entscheidung. „Auch Solingen hat in diesem Jahr noch nicht verloren. Es war ein Topspiel auf hohem Niveau, bei dem wir uns auch bei unserer Torhüterin Anna Bergmann bedanken müssen“, sagte SV-Coach Tobias Haitz, dessen Team im Idealfall am Mittwochabend (19 Uhr) zwei Titel feiern könnte.

SG Kaarst – FV Mönchengladbach 2:6 (1:2). Aufsteiger Kaarst legte durch die Ulrich-Zwillinge einen guten Start hin. Nina legte für Lara zum frühen 1:0 (2.) auf. An den guten Beginn konnte das Team jedoch nicht anknüpfen. Lena Edle von Pollak (32.) glich aus, ehe Sahra Hassan (40.) die 2:1-Pausenführung für die Gäste erzielte. In der zweiten Hälfte ließ es der FV deutlich werden. Hassan (70.), Doppelpackerin Kristina Birmes (70., 88.) und Leonie Simnonia (86.) brachten die Vorentscheidung. Der 2:6-Anschlusstreffer entsprang erneut dem Zusammenspiel der Ulrich-Zwillinge, das Lara vollendete (89.). „Nachdem wir nicht mehr absteigen können, ist der Druck abgefallen. Wir haben ersatzgeschwächt antreten müssen. Die Niederlage ist verdient“, meinte Trainer Ludger Vernaleken.

Aus eigener Kraft den im Kreispokalfinale in Glehn gegen den heimischen SV und bei einem Patzer von Uerdingen auch den in Liga. Seit Tobias Haitz Trainer des SV ist, konnte Rosellen den Pokal in beiden Jahren gewinnen. „Ich bin sehr stolz auf das Team und hoffe, dass wir uns mit beiden Titeln belohnen können. Die Leistung der Mädels ist so gut, das ist kaum in Worte zu fassen“, betonte Haitz.

SC Viktoria Anrath – SV Glehn 2:3 (1:2). Glehn ist bereits seit fünf Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz beträgt nur noch drei Zähler. Laura Otto (13.) brachte die Gäste in Front, der Ausgleich durch Charline Hartmann (21.) folgte wenig später. Auch Glehn hatte eine passende Antwort parat. Sarah Meuther (23.) traf nur zwei Minuten später zur erneuten Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Meuther (55.) auf 3:1. Der Anschlusstreffer fiel vom Punkt, doch Hartmann (58.) konnte das Spiel nicht kippen. „Das Team hat sich gut entwickelt und sich die drei Punkte verdient. Wir freuen uns auf Mittwoch, verstecken werden wir uns nicht“, so SV-Coach Christopher Papadopoulos.