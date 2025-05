Der SV Rosellen gewinnt den Kreispokal. – Foto: Patrik Otte

SV Rosellen im Pokal nicht zu stoppen Die Fußballerinnen des SV Rosellen haben sich erneut den Titel auf Kreisebene geholt. Im Endspiel in Neuss geriet Ligakonkurrent SG Kaarst deutlich unter die Räder.

Zum vierten Mal in Folge haben sich die Fußballerinnen des SV Rosellen mit Coach Tobias Haitz den Kreispokal gesichert. Im Finale kam man gegen Ligakonkurrent SG Kaarst zu einem 5:2 (3:1)-Erfolg. Für den SVR war es der insgesamt siebte Erfolg im Kreispokal.

Do., 01.05.2025, 17:00 Uhr SV Rosellen SV Rosellen SG Kaarst SG Kaarst 5 2 Abpfiff Das Finale mit den beiden Niederrheinligisten vor 250 Zuschauern in Neuss war großartige Werbung für den Frauenfußball. Nach einem 5:2-Erfolg konnten die Fußballerinnen des SV Rosellen den Pokalsieg feiern, beide Finalisten dürfen in der Saison 2025/2026 im Niederrheinpokal starten und können dort auf Duelle gegen Regionalligisten hoffen. Einen Start nach Maß erwischte die SG Kaarst, die nach nur vier Minuten mit 1:0 in Führung ging. „Das war wirklich ein klasse Start, das Momentum lag bei uns“, sagte Ludger Vernaleken, Coach der Kaarster Frauen. „Doch wir sind in der Folge immer wieder an der gut aufgelegten Keeperin von Rosellen gescheitert.“ Schon in der 12. Minute gelang den Rosellenerinnen der Ausgleich und noch vor der Halbzeitpause konnten sie die Partie mit den beiden Treffern zum 3:1 drehen. „Meiner Mannschaft muss ich ein Kompliment machen, wie ruhig sie geblieben ist und wie schnell wir ausgleichen konnten und mit dem Doppelschlag sogar die Führung vor der Pause erzielt haben“, sagte Rosellens Coach Tobias Haitz. Im zweiten Durchgang konnte Rosellen sogar auf 5:1 davonziehen, Kaarst gelang nur noch der 2:5-Anschlusstreffer.

„Glückwunsch an Rosellen, wir sind natürlich enttäuscht, wollten den Pokal auch gewinnen. Aber so deutlich, wie das Ergebnis es zeigt, war das Spiel aus meiner Sicht nicht“, sagte Vernaleken nach dem Spiel. Der SV Rosellen freute sich über den vierten Pokalsieg in Folge, die Spielerinnen hoben den Pokal in den Himmel. Nach einer neunzigminütigen Party in der Kabine in Neuss, ging es anschließend zu einer Spielerin, wo die Feier bei Kaltgetränken und Pizza fortgesetzt wurde. Apell an die Konkurrenz