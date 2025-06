Der SV Rosellen II ist souverän aufgestiegen. – Foto: Olaf Moll

SV Rosellen II ist souverän in die Kreisliga B marschiert Auf den Abstieg folgte ein kluger Neuaufbau und in der abgelaufenen Spielzeit die triumphale Rückkehr in die zweithöchste Kreisklasse.

Im Schatten der ersten Mannschaft des SV Rosellen, die in der Kreisliga A Vizemeister wurde, schaffte es die Zweitvertretung ganz an die Spitze der Tabelle. Die Mannschaft von Trainer Oliver Fink landete nach 18 Siegen aus 20 Spielen souverän auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga C, Gruppe 2.

Der Coach übernahm die Mannschaft in der Saison 2022/23, als sie tief im Abstiegskampf der Kreisliga B steckte. „Als ich übernommen habe, war der Abstieg nicht mehr abzuwenden. Wir wollten in der Kreisliga C neu aufbauen und schnell zurückkehren“, sagt Oliver Fink rückblickend. Der Trainer ist ein Urgestein beim SV Rosellen. Vor seiner Trainerkarriere stand er jahrelang für den Verein auf dem Platz. Auch der Toptorjäger der Aufsteiger, Luca Reeb, hat eine lange Rosellener Vergangenheit. Der Stürmer erzielte in 15 Spielen 30 Tore und legte zudem noch zehn Treffer auf. Für das Eigengewächs ist die Zeit im Verein jedoch erstmal vorbei. Reeb schließt sich zur kommenden Saison dem FC Straberg in der Kreisliga A an. „Es steht außer Frage, dass er ein entscheidender Faktor für uns war. Luca ist ein herausragender Fußballer, weshalb es natürlich sehr schade ist, dass er sich für einen Wechsel entschieden hat“, sagt Fink.

Bestwerte in der Statistik An Qualität mangelt es in seinem Kader aber trotzdem nicht. Rosellen stellte neben der mit 84 Treffern besten Offensive auch die beste Defensive der Gruppe 2, kassierte in 20 Saisonspielen nur 24 Gegentreffer.