SV Rosellen freut sich auf das Duell mit dem KFC Uerdingen

Okay, das Traumlos Fortuna Düsseldorf ging in der ersten Runde des Niederrheinpokals an den aus der Oberliga abgestiegenen SV Biemenhorst, doch auch der SV Rosellen bescheinigte dem in der Sportschule Wedau als „Losfee“ eingesetzten Mark Borsch einen guten Job. Denn der in der Bundesliga lange als Schiedsrichter-Assistent eingesetzte Gladbacher bescherte dem A-Kreisligisten den Oberligisten KFC Uerdingen.
„Das ist genial, darauf hatten wir gehofft“, sagt Trainer Dalibor Dobras, dessen Schützlinge sich im kleinen Finale des Kreispokals mit 4:2 gegen den Bezirksligisten SV Uedesheim behauptet hatten. Weil die Ausrichtung des Duells mit dem DFB-Pokalsieger von 1985 eine Nummer zu groß für den SVR ist, „werden wir das Heimrecht tauschen“, kündigt Dobras an. Der Vorfreude des zum ersten Mal für den Verbandspokal qualifizierten Kreisligisten tut das indes keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil sogar, versichert Dobras: „In einem Stadion wie der Grotenburg zu spielen, ist für uns etwas ganz Besonderes.“
Reizvoll ist auch das Lokalderby des Landesligisten SC Kapellen mit dem Oberligisten Holzheimer SG, der auf dem Transfermarkt mit der Verpflichtung von Luca Barata (23) noch mal zugeschlagen hat. Die bei Borussia Mönchengladbach ausgebildete Offensivkraft kickte zuletzt bei Teutonia Weiden in der Mittelrheinliga, war international aber auch schon für Deutschland (U17) und Portugal (U19) im Einsatz.
Lokal- und Ligarivale VfL Jüchen/Garzweiler empfängt im Niederrheinpokal den ebenfalls in der Oberliga aktiven 1. FC Monheim. Bereits am Freitag (Anstoß 19.30 Uhr) steht für das Team von Trainer Daniel Klinger beim A-Ligisten SC Schiefbahn das erste Testspiel auf dem Programm. Am Samstag (15 Uhr) geht es zum Bezirksligisten SpVg Odenkirchen. Die Holzheimer haben den ersten Testspieleinsatz schon hinter sich: Am vergangenen Sonntag setzten sich die Mannen von Coach Sven van Beuningen bei RW Essen (U19) nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 durch. Dabei trafen die Neuzugänge Francisco San Jose (2) und José Santiago Kim. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt die HSG den Landesligisten Eller 04.
Bezirksligist 1. FC Grevenbroich-Süd, im Kreispokalfinale dem SC Kapellen erst spät in der Verlängerung mit 0:2 unterlegen, hat den gleichklassigen SC Sonnborn zu Gast. Die erste Runde ist für das Wochenende 8./9. August angesetzt. Bei den Frauen (21. bis 23. August) müssen die beiden Niederrheinligisten aus dem Fußballkreis 5 bei Landesligisten ran: Der SV Rosellen spielt bei Viktoria Winnekendonk, die SG Kaarst beim Düsseldorfer SC 99.