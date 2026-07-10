SV Rosellen freut sich auf das Duell mit dem KFC Uerdingen

Der SV Rosetten trifft in Niederrheinpokal auf den KFC Uerdingen – Foto: Norbert Jurczyk

Okay, das Traumlos Fortuna Düsseldorf ging in der ersten Runde des Niederrheinpokals an den aus der Oberliga abgestiegenen SV Biemenhorst, doch auch der SV Rosellen bescheinigte dem in der Sportschule Wedau als „Losfee“ eingesetzten Mark Borsch einen guten Job. Denn der in der Bundesliga lange als Schiedsrichter-Assistent eingesetzte Gladbacher bescherte dem A-Kreisligisten den Oberligisten KFC Uerdingen.

„Das ist genial, darauf hatten wir gehofft“

„Das ist genial, darauf hatten wir gehofft“, sagt Trainer Dalibor Dobras, dessen Schützlinge sich im kleinen Finale des Kreispokals mit 4:2 gegen den Bezirksligisten SV Uedesheim behauptet hatten. Weil die Ausrichtung des Duells mit dem DFB-Pokalsieger von 1985 eine Nummer zu groß für den SVR ist, „werden wir das Heimrecht tauschen“, kündigt Dobras an. Der Vorfreude des zum ersten Mal für den Verbandspokal qualifizierten Kreisligisten tut das indes keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil sogar, versichert Dobras: „In einem Stadion wie der Grotenburg zu spielen, ist für uns etwas ganz Besonderes.“