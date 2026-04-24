SV Rosellen eröffnet neuen Kunstrasenplatz

Ein neuer Platz für den SV Rosellen. – Foto: IMAGO IMAGES

Der SV 1930 Rosellen hat einen neuen D-Jugend-Kunstrasenplatz. Bei strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel wurde der neue Platz mit einer kleinen Feier offiziell in Besitz genommen. Die erste Mannschaft, die auf den neuen Platz durfte, war die E-Jugend I. Das Tor zum Platz wurde geöffnet, dann zählten die Gäste der Feierstunde von zehn herunter und die jungen Kicker in ihren gelb-weißen Trikots stürmten auf den Platz. Anschließend gab es ein Spiel gegen den DJK Tusa 06 Düsseldorf.

SV-Vorsitzender Sven Schümann nannte den Kunstrasenplatz ein Dauerbrenner-Thema. Von den 30 Fußball-Mannschaften des Vereins sind 23 im Jugendbereich angesiedelt. Für die vielen Jugendmannschaften wurde dringend ein eigener Platz benötigt. Jetzt ist das Projekt verwirklicht und die Vereinsjugend kann den Kunstrasenplatz erobern. Rund 630.000 Euro hat der Platz gekostet. Das kann der Verein nicht allein stemmen. Ein Drittel kam als Zuschuss von der Stadt Neuss. Die Finanzierung ist abgesichert, der Verein ist in Vorleistung gegangen. Als Gegenfinanzierung dient auch ein hinteres Teilgelände, das nicht mehr genutzt wird, und an die Stadt abgetreten werden könnte.

Darauf könnte eine Kita oder Wohnbebauung entstehen. Außerdem hatte der Verein eine eigene Spendenaktion gestartet. Bei „Kunstrasen25“ kann jeder Interessierte ein Pate für eine Teilfläche werden. Dafür wurde der Kunstrasenplatz in kleine Parzellen aufgeteilt, die man online buchen kann. Firmen, mehrere Mannschaften, Familien und Einzelpersonen haben sich bisher beteiligt, darunter auch der Fanclub Franziskaner Nord. Durch die Paten und durch weitere Sponsoren kamen bisher 35.000 Euro zusammen, fasste Geschäftsführer Carsten Kunz den aktuellen Stand zusammen. Die Spendenaktion läuft weiter.

Zur Eröffnungsfeier kam auch Jörg Geerlings (MdL) als erster stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender des Sportausschusses. Er freute sich, dass dieses „wunderbare Projekt“ jetzt fertig geworden ist und die Stadt ein Drittel dazu beigetragen habe. Die Finanzierung dieses Platzes sei „viel Geld für einen Verein“, aber für Kinder, die Sport machen, gut angelegt.

Betreut hat die Umsetzung Landschaftsarchitekt Norbert Seeger. Spatenstich war im September 2025. Da der Unterboden belastet ist, hätte eine sehr teure Entsorgung angestanden. Mit dem Kreisumweltamt zusammen wurde entschieden, die alte Schlacke drin zu lassen. Sie wurde mit einer Folie abgedeckt. Dadurch werde der Niederschlag an die Ränder abgeleitet, sodass keine Schadstoffe ausgespült werden könnten. Darüber wurden eine Dämm-Matte und jeweils eine Schicht Quarz und rundkörniger Sand verlegt. Dazu kam eine neue LED-Flutlichtanlage, gesponsort von der Stadt.