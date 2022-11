SV Rommelsbach – TSV Mähringen 2:5 (0:1)

Der TSV Mähringen zeigt eine eindrucksvolle Reaktion auf die herbe Niederlage gegen Anadolu Reutlingen und gewinnt beim bis dahin zu Hause ungeschlagenen SV Rommelsbach mit der bisher besten Saisonleistung verdient mit 5:2.

Nach dem 1:5 gegen Anadolu vom vergangenen Wochenende reagiert Trainer Marc Vollmer mit taktischen Umstellungen, um für mehr Zugriff und Zweikampfstärke im Zentrum zu sorgen. Die Idee geht auf. Vom Anstoß weg ist der TSV griffig in den Zweikämpfen, macht das Mittelfeldzentrum dicht und kommt zu hohen Ballgewinnen. Ein solcher Ballgewinn leitet die lange fällige Führung für die Gäste ein. Jonas Thum erkämpft sich den Ball an der Mittellinie gegen Sven Riefler, der nur das taktische Foul gegen Mähringens Mittelfeldspieler ziehen kann. Sein heute überragend aufspielender Partner auf der Sechserposition, Rasid Demirel, schaltet blitzschnell und führt den Freistoß auf den gestarteten Vollmer aus, der den herausstürmenden Frisina im Tor des SV Rommelsbach zum 0:1 überlupft (39.). Der TSV Mähringen ist die komplette erste Halbzeit über spielbestimmend, muss sich nur vorwerfen lassen nicht noch ein weiteres Tor zu erzielen. Thum per Kopf, Vollmer und Aziz Bouali können ihre Chancen nicht nutzen. Der SV Rommelsbach strahlt in der ersten Halbzeit kaum Gefahr aus, scheitert ein ums andere Mal am effektiven Mittelfeldpressing des TSV Mähringen. Einzig aus der Distanz kommt der Gastgeber zu, letztlich ungefährlichen, Abschlüssen. So geht es mit der 1:0 Führung für den TSV in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit bleibt der TSV das spielbestimmende Team, der SV Rommelsbach kommt nun jedoch zu einigen Standards, die für erste Gefahr sorgen. Das zweite Tor der Partie erzielt jedoch erneut der Gast aus Mähringen. Nach einer Ecke kann Frisina den Abschluss von Vollmer nur nach vorne abwehren, Kapitän Benni Keinath steht goldrichtig und köpft den freien Ball zum 2:0 ein (54.). Die Gäste aus Rommelsbach reagieren mit engagierten Angriffen und kommen nach einer Stunde Spielzeit mit einem Standard zum Anschluss Treffer. Beim zweiten Ball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld steht der Gast nicht gut gestaffelt, Sertan Atmaca kann aus 5 Metern freistehend einköpfen (63.). Der Gegentreffer weckt den TSV auf, die Gäste kommen wieder zu hohen Ballgewinnen und erzielen so das 1:3. Demirel steckt durch auf Vollmer, der geht am Torwart vorbei schiebt ein (70.). Drei Minute später die Entscheidung: erneut ist es Demirel, der diesmal Bouali schickt. Der wird von Torhüter Frisina gelegt – Elfmeter für den TSV. Vollmer lässt Demirel den Vortritt und verzichtet auf seinen Hattrick, Demirel krönt seine starke Leistung mit dem sicher verwandelten Elfmeter zum 1:4 (73.). Kurz vor Schluss erzielt dann auch Bouali noch seinen hochverdienten Treffer. Nachdem er bereits zweimal am super parierenden Frisina gescheitert war verwandelt er im eins gegen eins sicher zum 1:5 (87.). Vorlagengeber erneut: Rasid Demirel, der damit an vier der Mähringer Tore direkt beteiligt ist. Beinahe mit dem Schlusspfiff muss dann Elias Thum im Mähringer Tor noch einmal hinter sich greifen. Erneut trifft Sertan Atmaca per Kopf nach eine Freistoß aus dem Halbfeld. Der Treffer ändert jedoch nichts mehr am Spielausgang, kurz darauf ist Schluss.

Damit holt der TSV Mähringen drei wichtige Punkte gegen eine der Top Mannschaften der Liga und zeigt die Richtige Reaktion auf die schwache Leistung gegen Anadolu Reutlingen. Diese Leistung gilt es jetzt am kommenden Sonntag zu bestätigen, wenn Absteiger TSV Riederich um 15 Uhr zu Gast am Reinenberg ist. Die Mannschaft bedankt sich für die überragende Auswärtsunterstützung in Rommelsbach und hofft auf viele Fans beim kommenden Heimspiel!