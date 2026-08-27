SV Rohrbach sammelt für schwer verletzten Torwart Nach einer schweren Verletzung ihres Torwarts hat der SV Rohrbach eine große Spendenaktion ins Leben gerufen +++ Zugleich gelang dem C-Ligisten ein Transfercoup. von Marcel Storch · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

Der SV Rohrbach hat für ihren verletzten Torwart Mike Fickel (vorne mit Krücken) gesammelt. – Foto: SV Rohrbach

Rohrbach. Eigentlich wollte Mike Fickel gar keinen Fußball mehr spielen. Doch dann gab der Torwart Anfang August sein Comeback beim C-Ligisten SV Rohrbach. Das endete nach 18 Minuten tragisch. Nach einem Zusammenprall mit einem Stürmer des SV Hahn II zog er sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Der Keeper wurde bereits operiert, es geht ihm den Umständen entsprechend gut. „Ein großes Lob auch an die Betreuerin des SV Hahn, die sich perfekt um Mike gekümmert hat“, dankt Peter Degenhardt, der Sportliche Leiter der Rohrbacher. Die Partie wurde beim Stand von 1:0 für Rohrbach abgebrochen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Doch für den Torwart bedeutete die Verletzung eine große persönliche und finanzielle Belastung. Schließlich kümmerte er sich zu Hause auch noch um kranke Familienangehörige. Und so startete der Verein eine Spendenaktion für ihren verletzten Torwart. Eine Aktion, die einmal mehr den Zusammenhalt unter Fußballern zeigte. „Es kamen auch viele Spenden aus umliegenden Mannschaften“, freute sich Peter Degenhardt. 1000 Euro habe der Verein dem verletzten Torwart übergeben können.

SV Rohrbach stand plötzlich ohne Torwart da Für den SV Rohrbach, der nach dem abgebrochenen Spiel nun zuletzt zwei Niederlagen nach dem Aufstieg in die C-Liga hinnehmen musste, stellte sich nun die Frage, wer das Tor hüten würde. „Einen zweiten Torwart hatten wir eigentlich nicht“, so Degenhardt. Interimsweise sprang der 43 Jahre alte stellvertretende Abteilungsleiter Rainer Jayme ein. Ex-Keeper kommt vom FC Fürth zurück Doch nun konnte der SVR einen Transfercoup landen und Ex-Keeper Janic Dzwoniarek zurückholen. Der ehemalige Modauer war nach dem Aufstieg in die Gruppenliga zum FC Fürth gewechselt, kam da aber bisher nicht zum Einsatz. Und so wurde eine Rückkehr innerhalb von 48 Stunden realisiert. „Er wird uns in der Klasse halten“, ist Degenhardt von den Fähigkeiten des Keepers überzeugt. Schon beim 1:5 gegen die DJK/SSG Darmstadt hielt Dzwoniarek mit seinen Paraden das Team von Trainer Daniele Troisi lange im Spiel.