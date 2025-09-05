 2025-09-04T13:21:47.781Z

SV Rohrau unter Druck, wie legt der TSV Musberg nach dem 4:0 nach?

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht des 2. Spieltags

Bezirksliga Stuttg./B
SV Rohrau
TV Darmsheim
Holzgerling.
Deckenpfronn

Die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat schon am ersten Spieltag ihre ganze Spannung entfaltet – acht Spiele, viele Tore. Nun steht der zweite Spieltag an, und die Fans dürfen sich auf echte Schlaglichter freuen: Der TSV Musberg empfängt den SV Deckenpfronn, Croatia Stuttgart misst sich mit Aufsteiger TSV Dagersheim, und in Herrenberg wartet mit Echterdingen II ein heikler Gegner. Auch die Duelle Vaihingen gegen Bonlanden und Büsnau gegen Oberjettingen versprechen Brisanz.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
15:00live

Der TSV Jahn Büsnau und der VfL Oberjettingen trennten sich am ersten Spieltag jeweils Unentschieden, nun kommt es zum direkten Duell. Büsnau möchte als Aufsteiger vor eigenem Publikum den ersten Dreier einfahren, während Oberjettingen nach dem Remis in Vaihingen ebenfalls nach oben schielt. Beide Teams stehen im Tabellenmittelfeld, ein Sieg würde sofort den Anschluss an die Spitze bedeuten.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
15:30

Der SV Vaihingen und der SV Bonlanden spielten zum Auftakt jeweils unentschieden, beide brauchen den nächsten Schritt. Vaihingen kassierte in Oberjettingen drei Gegentore, Bonlanden konnte gegen den ASV Botnang nur ein 1:1 retten. Mit jeweils einem Punkt rangieren beide Vereine im unteren Tabellenmittelfeld.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
15:00live

Aufsteiger ASV Botnang und die SpVgg Holzgerlingen trennten sich am ersten Spieltag mit Remis beziehungsweise Niederlage. Botnang bewies beim 1:1 in Bonlanden Moral, Holzgerlingen kam zuhause gegen den TV Darmsheim mit 1:3 unter die Räder. Tabellarisch liegen beide im unteren Drittel, ein Sieg wäre ein wichtiges Signal im Kampf um Stabilität.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
15:00live

Der TV Darmsheim hat seine Ambitionen als Absteiger aus der Landesliga mit einem 3:1-Auswärtssieg in Holzgerlingen untermauert. Nun wartet der SV Rohrau, der zum Auftakt zuhause 0:2 gegen Herrenberg verlor. Darmsheim könnte mit einem weiteren Erfolg im oberen Tabellenfeld bleiben, Rohrau muss dringend punkten, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
15:30

Der VfL Herrenberg startete souverän mit einem 2:0-Auswärtssieg in Rohrau. Jetzt trifft er auf den TV Echterdingen II, der nach einer wilden Partie mit 2:3 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt verlor. Herrenberg rangiert auf Platz drei, während Echterdingen punktlos im Tabellenkeller steht.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
15:00

Die Spvgg 1897 Cannstatt setzte mit einem 3:2-Auswärtserfolg in Echterdingen ein erstes Ausrufezeichen. Aufsteiger SV Nufringen dagegen erlebte beim 0:4 gegen Musberg einen herben Dämpfer. Cannstatt ist Vierter, Nufringen Letzter – beide stehen nun vor einem Duell mit klaren Vorzeichen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
15:00

Der TSV Musberg thront nach dem 4:0 in Nufringen an der Tabellenspitze und will diesen Platz im Heimspiel gegen den SV Deckenpfronn verteidigen. Die Gäste holten beim 2:2 gegen Croatia Stuttgart einen Zähler. Ein Sieg könnte Musberg festigen, während Deckenpfronn sich im Mittelfeld etablieren will.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
15:00

Croatia Stuttgart und Aufsteiger TSV Dagersheim starteten jeweils mit einem 2:2 und liegen damit punkt- und torgleich im Mittelfeld. Beide Teams wollen nun den ersten Sieg der Saison einfahren. Besonders für Dagersheim wäre ein Erfolg auswärts bei einem etablierten Bezirksligisten ein wichtiges Zeichen.

