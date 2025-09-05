SV Rohrau unter Druck, wie legt der TSV Musberg nach dem 4:0 nach?



Der TSV Jahn Büsnau und der VfL Oberjettingen trennten sich am ersten Spieltag jeweils Unentschieden, nun kommt es zum direkten Duell. Büsnau möchte als Aufsteiger vor eigenem Publikum den ersten Dreier einfahren, während Oberjettingen nach dem Remis in Vaihingen ebenfalls nach oben schielt. Beide Teams stehen im Tabellenmittelfeld, ein Sieg würde sofort den Anschluss an die Spitze bedeuten.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen SV Bonlanden SV Bonlanden 15:30 PUSH



Der SV Vaihingen und der SV Bonlanden spielten zum Auftakt jeweils unentschieden, beide brauchen den nächsten Schritt. Vaihingen kassierte in Oberjettingen drei Gegentore, Bonlanden konnte gegen den ASV Botnang nur ein 1:1 retten. Mit jeweils einem Punkt rangieren beide Vereine im unteren Tabellenmittelfeld.



Aufsteiger ASV Botnang und die SpVgg Holzgerlingen trennten sich am ersten Spieltag mit Remis beziehungsweise Niederlage. Botnang bewies beim 1:1 in Bonlanden Moral, Holzgerlingen kam zuhause gegen den TV Darmsheim mit 1:3 unter die Räder. Tabellarisch liegen beide im unteren Drittel, ein Sieg wäre ein wichtiges Signal im Kampf um Stabilität.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim SV Rohrau SV Rohrau 15:00 live PUSH



Der TV Darmsheim hat seine Ambitionen als Absteiger aus der Landesliga mit einem 3:1-Auswärtssieg in Holzgerlingen untermauert. Nun wartet der SV Rohrau, der zum Auftakt zuhause 0:2 gegen Herrenberg verlor. Darmsheim könnte mit einem weiteren Erfolg im oberen Tabellenfeld bleiben, Rohrau muss dringend punkten, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren.



Der VfL Herrenberg startete souverän mit einem 2:0-Auswärtssieg in Rohrau. Jetzt trifft er auf den TV Echterdingen II, der nach einer wilden Partie mit 2:3 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt verlor. Herrenberg rangiert auf Platz drei, während Echterdingen punktlos im Tabellenkeller steht.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt SV Nufringen SV Nufringen 15:00 PUSH



Die Spvgg 1897 Cannstatt setzte mit einem 3:2-Auswärtserfolg in Echterdingen ein erstes Ausrufezeichen. Aufsteiger SV Nufringen dagegen erlebte beim 0:4 gegen Musberg einen herben Dämpfer. Cannstatt ist Vierter, Nufringen Letzter – beide stehen nun vor einem Duell mit klaren Vorzeichen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Musberg TSV Musberg SV Deckenpfronn Deckenpfronn 15:00 PUSH



Der TSV Musberg thront nach dem 4:0 in Nufringen an der Tabellenspitze und will diesen Platz im Heimspiel gegen den SV Deckenpfronn verteidigen. Die Gäste holten beim 2:2 gegen Croatia Stuttgart einen Zähler. Ein Sieg könnte Musberg festigen, während Deckenpfronn sich im Mittelfeld etablieren will.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr Croatia Stuttgart Croatia Stgt TSV Dagersheim Dagersheim 15:00 PUSH



Croatia Stuttgart und Aufsteiger TSV Dagersheim starteten jeweils mit einem 2:2 und liegen damit punkt- und torgleich im Mittelfeld. Beide Teams wollen nun den ersten Sieg der Saison einfahren. Besonders für Dagersheim wäre ein Erfolg auswärts bei einem etablierten Bezirksligisten ein wichtiges Zeichen.