SV Rödinghausen: Zwei weitere Neuzugänge - zwölf Spieler gehen Regionalligist gibt zahlreiche Abgänge bekannt von Pascal Brinkmann · Heute, 10:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Rödinghausen

Der SV Rödinghausen setzt in der Kaderplanung für die kommende Saison auf junge und hungrige Spieler. Mit Luis Frieling (23) vom FC Gütersloh und Lasse Zumdieck (21) vom SV Meppen präsentiert die Wiehenelf zwei Neuzugänge, die beide den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen möchten. Dagegen wird ein Dutzend Spieler nicht mehr für die Ostwestfalen auflaufen.

Frieling: Der Torjäger aus dem Münsterland Luis Frieling, 23, kommt als ausgewiesener Torjäger nach Rödinghausen. Beim Oberligisten SpVgg Vreden sammelte er in 55 Einsätzen 16 Tore, bevor er im Sommer 2024 den Sprung zum FC Gütersloh in die Regionalliga West wagte. Dort trug er 32 Mal das Trikot mit der Nummer 21 und erzielte acht Treffer – sein erstes Regionalliga-Tor fiel im Dezember 2024 beim Auswärtsspiel beim MSV Duisburg. Beim FCG galt er als Spieler, der im Angriff auf allen Positionen einsetzbar ist und mit guter Physis sowie Geschwindigkeit überzeugt. Seinen auslaufenden Vertrag verlängerte er nicht – stattdessen folgte er dem Ruf aus Rödinghausen.

Zumdieck: Linksaußen mit Meppen-DNA Lasse Zumdieck, 21, kommt als echter Eigengewächs vom SV Meppen. Der junge Linksaußen durchlief dort die gesamte Jugend und absolvierte in der Regionalliga Nord 27 Spiele für den Drittligaaufsteiger. Besonders sein überdurchschnittliches Tempo sowie seine mutige und unbekümmerte Art im Dribbling zeichnen ihn aus. Zumdieck absolvierte insgesamt 29 Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft und bereitete dabei fünf Tore vor. Nun verlässt er erstmals in seiner Karriere seinen Heimatverein und tauscht die Regionalliga Nord gegen die Regionall iga West.