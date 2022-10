SV Rödinghausen wird Drittliga-Lizenz beantragen Regionalligist SV Rödinghausen verzichtete in der Saison 2019/20 auf den Aufstieg in die 3. Liga.

Inzwischen hat der Deutsche Fußball Bund (DFB) die Zulassungskriterien heruntergeschraubt, so dass schon länger kursierte, dass die Ostwestfalen kein zweites Mal einen Rückzieher machen werden. In einer Sondersitzung stimmten die Gremien des Vereins sowie die Geschäftsführung der SV Rödinghausen Fußball GmbH nun klar und einstimmig für die Einreichung der Zulassungsunterlagen zur 3. Liga, vermeldete der Verein am heutigen Tage.

Unabhängig von der sportlichen Situation wird der SV Rödinghausen die Zulassungsunterlagen zur 3. Liga beim DFB einreichen. In den nächsten Wochen wird es nun darum gehen, die Auflagen für das Häcker Wiehenstadion zu erfüllen, um eine optimale Ausgangslage für eine mögliche Zulassung zu schaffen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

"Wir haben eine wichtige Entscheidung für die Zukunft des Vereins getroffen und sind sehr dankbar, hierbei die volle Rückendeckung aus dem Verein und von unseren Partnern zu haben. Nach der schwierigen Entscheidung auf den Aufstieg in der Saison 2019/2020 zu verzichten, ist es nun ein gutes und wichtiges Zeichen die Planungen und Vorbereitungen für einen möglichen Aufstieg in der Zukunft voranzutreiben. Wir begrüßen vor allem die veränderten Anforderungen des DFB, der es so auch kleineren Vereinen wie uns ermöglicht, unter realistischen Rahmenbedingungen in der 3. Liga zu spielen", erklärt SVR-Geschäftsführer Alexander Müller abschließend.