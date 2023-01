SV Rödinghausen: Wiemann geht - Hippe kommt Regionalligist SV Rödinghausen hat auf den Abgang von Niklas Wiemann reagiert und Maximilian Hippe vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet.

Hippe spielte bereits von 2015 bis 2019 am Wiehen, wo er sich vom Jugendspieler bis zum Stammspieler in der 1. Mannschaft entwickelte. Der 24-jährige kommt ablösefrei vom Traditionsklub aus der 2. Bundesliga. Wiemann dagegen wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten VfL Osnabrück. Nach Lukas Kunze, Chance Simakala und Haktab Omar Traoré ist Wiemann bereits der vierte Spieler mit SVR-Vergangenheit im Kader des VfL. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Hippe ging 2019 den Schritt vom SVR zu Borussia Dortmund, wo er in der U23 auf 45 Pflichtspiele kam und den Aufstieg in die 3. Liga feierte. Mit dem 1. FC Kaiserslautern gelang ihm dann der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

»Wir freuen uns sehr, dass wir mit Max einen altbekannten Spieler erneut für uns gewinnen konnten. Er hat sich in Dortmund und Kaiserslautern fantastisch weiterentwickelt und so trotz seines jungen Alters bereits eine Menge an Erfahrung vorzuweisen. Ich denke das er nicht zuletzt durch sein Last-Minute Tor im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden 2018 bei unseren Fans unvergessen ist", so Geschäftsführer Alexander Müller zur Verpflichtung von Hippe.

»Ich hatte hier schon einmal eine tolle Zeit und freue mich mit meinen gesammelten Erfahrungen dem Verein zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Gerade nach den letzten Monaten ist für es für mich und meine Entwicklung wichtig, auf dem Platz zu stehen«, so Maximilian Hippe. Der Innenverteidiger erhält einen Vertrag bis zum 30.06.2024 am Wiehen.