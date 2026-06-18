SV Rödinghausen: Vierte Regionalliga-Station für Ex-Leipzig-Talent

– Foto: SV Rödinghausen

Klefisch wurde mehrere Jahre bei RB Leipzig ausgebildet (2017-22), bevor es den gebürtigen Leverkusener zurück nach NRW zog. Über den SC Paderborn 07 II und den KFC Uerdingen landete er im vergangenen Sommer bei den Sportfreunde Lotte, für die er in 31 Liga-Partien auflief. Der frühere U19-Nationalspieler erzielte dabei vier Tore und ein Assist. Insgesamt hat er bereits 75 Spieler in der vierthöchsten Spielklasse auf dem Buckel.

"Ben hat eine hervorragende Ausbildung genossen und bringt trotz seines noch jungen Alters bereits sehr viel Erfahrung mit. Mit seiner hohen Einsatzbereitschaft und seinen Führungsqualitäten verkörpert er genau die Eigenschaften, die wir für unsere zukünftige Kaderstruktur gesucht haben", so Rödinghausen Sportdirektor Leon Huppert.