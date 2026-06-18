SV Rödinghausen: Vierte Regionalliga-Station für Ex-Leipzig-Talent

Ben Klefisch (23) wechselt von den Sportfreunden Lotte zu Regionalliga-Rivale SV Rödnghausen. Mit Paterson Chato (29) verlässt ein erfahrener Stammspieler die Ostwestfalen.
Klefisch wurde mehrere Jahre bei RB Leipzig ausgebildet (2017-22), bevor es den gebürtigen Leverkusener zurück nach NRW zog. Über den SC Paderborn 07 II und den KFC Uerdingen landete er im vergangenen Sommer bei den Sportfreunde Lotte, für die er in 31 Liga-Partien auflief. Der frühere U19-Nationalspieler erzielte dabei vier Tore und ein Assist. Insgesamt hat er bereits 75 Spieler in der vierthöchsten Spielklasse auf dem Buckel.
"Ben hat eine hervorragende Ausbildung genossen und bringt trotz seines noch jungen Alters bereits sehr viel Erfahrung mit. Mit seiner hohen Einsatzbereitschaft und seinen Führungsqualitäten verkörpert er genau die Eigenschaften, die wir für unsere zukünftige Kaderstruktur gesucht haben", so Rödinghausen Sportdirektor Leon Huppert.
Chato wird den SV Rödinghausen nach zwei Spielzeiten verlassen. "Darauf haben sich Verein und Spieler nach guten und konstruktiven Gesprächen geeinigt", erklärt der SVR in seiner Meldung.
Der 29-jährige stand in 69 Spielen für die Wiehenelf auf dem Platz und führte die Mannschaft in der vergangenen Saison als Kapitän an. Der ehemalige Zweit- und Drittligaprofi gehörte zu den absoluten Stammspielern. Sein Abgang ist Teil eines großen Umbruchs unter Neu-Coach Fabian Lübbers nach dem "Beinahe-Abstieg".
SV Rödinghausen Transfers 2026/27 (Stand 18. Juni):
Zugänge: Moritz Brasas (18, eigene U21), Max Kremer (36, VfL Sportfreunde Lotte), Fabian Rüth (24, VfL Sportfreunde Lotte), Tim Schleinitz (21, FSV 63 Luckenwalde), Mikail Polat (22, VfB Lübeck), Cedric Euschen (27, 1. FC Bocholt), Mika Lehnfeld (20, VfB Lübeck), Lasse Zumdieck (21, SV Meppen), Luis Frieling (23, FC Gütersloh), Timon Kramer (20, Hamburger SV II), Louis Hiepen (25, VfL Sportfreunde Lotte), Henri Weigelt (28, SV Eintracht Trier 05), Ben Klefisch (23, VfL Sportfreunde Lotte)
Abgänge: Lars Fleischer (31, Ziel unbekannt ), Davis Asante (23, SSV Jahn Regensburg), Abdul Fesenmeyer (24, Ziel unbekannt ), Hannes Kramp (24, Ziel unbekannt ), Lennox Afolabi (19, Ziel unbekannt ), Tim Corsten (25, Ziel unbekannt ), Leon Tia (31, Ziel unbekannt ), Aygün Yildirim (31, Ziel unbekannt ), Benyas-Solomon Junge-Abiol (27, Ziel unbekannt ), Julian Schwermann (26, Ziel unbekannt ), Viktor Miftaraj (25, Ziel unbekannt ), Simon Breuer (23, Ziel unbekannt ), Dennis Gorka (24, Ziel unbekannt ), Marco Hober (30, SC Peckeloh), Maximilian Hippe (28, Vereinslose Spieler Niederrhein), Mattis Rohlfing (22, Ziel unbekannt ), Matthis Harsman (26, Ziel unbekannt ), Paterson Chato (29, Ziel unbekannt )