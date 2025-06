SV Rödinghausen verstärkt Offensive mit Drittligaspieler

Regionalliga West: Eduard Probst wechselt vom SC Verl zum SV Rödinghausen

Der SV Rödinghausen treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison in der Regionalliga West weiter voran und hat Eduard Probst unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige kommt vom SC Verl, wo er in der vergangenen Saison auf 27 Einsätze in der 3. Liga kam. Am Wiehen unterschreibt der Offensivspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und wird künftig mit der Rückennummer 39 auflaufen.