SV Rödinghausen verpflichtet ehemaliges 1860-Talent aus der RL Bayern

Aus der U23 des 1. FC Nürnberg, die in der Regionalliga Bayern spielt, kommt der 22-jährige Maxim Gresler, der zuvor von 2016 bis 2023 bei 1860 München ausgebildet wurde. Der Linksverteidiger hat einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

"Der gebürtige Berliner überzeugte das Trainerteam um Lars Fleischer im Probetraining und hinterließ sowohl sportlich als auch menschlich einen sehr guten Eindruck", heißt es von Vereinsseite.

"Wir freuen uns total, mit Maxim einen klassischen Linksverteidiger zu bekommen, der trotz seinen jungen Alters bereits viel Erfahrung in der Regionalliga sammeln konnte. Er bringt eine Menge Potential mit und ist eine wichtige Personalie für uns", so Geschäftsführer Sport Alexander Müller zur Verpflichtung.