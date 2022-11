Gebremst: Jeff-Denis Fehr (l.) und der SV Rödinghausen konnten die Hürde Borussia Mönchengladbach II nicht überspringen. – Foto: Joel Beinke

SV Rödinghausen verliert erneut durch ein spätes Gegentor Das Team von Trainer Carsten Rump unterliegt gegen Borussia Mönchengladbach II unglücklich mit 0:1. Die Gäste treffen in der 90. Minute.

Es ist gerade einmal einen Monat her: Mitte Oktober stand der SV Rödinghausen in der Regionalliga an der Tabellenspitze, acht Punkte vor Borussia Mönchengladbach II auf Rang neun. In den folgenden vier Partien holte der SVR aber nur noch einen Zähler, während die "Jungfohlen" alle Spiele gewannen. So auch das in Rödinghausen am Samstag mit 1:0 durch einen Treffer in der 90. Minute, wodurch Mönchengladbach II nun erster Verfolger von Tabellenführer Preußen Münster ist. Der SVR, der auch schon im vorangehenen Heimspiel gegen Bocholt durch einen späten Treffer verlor, rutschte auf Rang sechs ab.

"Ein Remis wäre vom Ergebnis her wohl etwas verdienter gewesen. Zur Zeit ist es aber auch so, dass solche Spiele für uns ausfallen", gab Gästecoach Eugen Polanski unumwunden zu. Das war natürlich nur ein schwacher Trost für den "bedienten" SVR-Trainer Carsten Rump, der feststellen musste, dass sich seine Mannschaft aktuell in einer Phase befindet, in welcher es der Spruch "erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu" geradezu den Punkt bringt. "Wir müssen uns aber auch an die eigene Nase fassen. Die Gegentore, die wir uns einfangen, sind teilweise Slapstick pur", sagte Rump. Beide Mannschaften zeigen eine taktisch sehr starke Leistung Tatsächlich hatte in den 90 vorangehenden Minuten vieles darauf hingedeutet, dass es im Duell des Dritten gegen den Vierten eine torlose Punkteteilung geben würde. Beide Mannschaften zeigten eine taktisch sehr starke Leistung, gingen dabei aber wohl auch im Wissen um die Qualität des Gegners nicht ins allerletzte Risiko. Die Borussen suchten immer wieder spielerische Lösungen und belegten, dass sie in dieser Hinsicht sicherlich zu den besten Teams der Liga zählen. Doch auch Rödinghausen agierte sehr konzentriert und leistete sich kaum einen Fehler. So blieben Torchancen hüben wie drüben selten, wobei die Hausherren ein leichtes Plus verbuchen konnten. So hatten sie im ersten Durchgang bei einem von Keeper Maximilian Brüll gehaltenen Aufsetzer von Vincent Schaub (31.) sowie Kopfbällen der ziemlich freistehenden Lasse Jürgensen (32.) und Ibrahim Sori Kara (40.) gute Gelegenheiten, in der zweiten Hälfte verzeichnete Damjan Marceta mit einem zu zentral gesetzten Kopfball nach Flanke von Patrick Choroba die beste Chance (79.). Die Gäste tauchten eigentlich nur einmal früh durch Conor Noß (7.) und einmal spät durch Steffen Meuer (87.) gefährlich vor dem diesmal wieder von Tiago Estevao gehüteten SVR-Tor auf, der diese Situationen bereinigen konnte. Trainer Rump ist mit der Vorstellung in der ersten Halbzeit zufrieden