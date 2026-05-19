SV Rödinghausen verkündet zwei Zugänge - Einer folgt seinem Coach

Fabian Rüth (links) und Tim Schleinitz (Fotomontage). – Foto: SV Rödinghausen

Kaum ist der neue Coach Fabian Lübbers offiziell verkündet , sind auch die ersten Sommertransfers eingetütet. Fabian Rüth (24) folgt seinem Coach von den Sportfreunden Lotte nach Rödinghausen. Aus der Regionalliga Nordost kommt Tim Schleinitz (20) vom FSV Luckenwalde.

Rüth stand in der abgelaufenen Spielzeit für Lotte in insgesamt 35 Partien auf dem Platz und trug zuvor u. a. das Trikot von Rot-Weiss Essen und der TSG 1899 Hoffenheim. Seine Ausbildung erhielte er viele Jahre bei Bayer 04 Leverkusen. Der gebürtige Kölner ist auf der Position des Innenverteidigers zuhause, aber auch als Linksverteidiger, oder im defensiven Mittelfeld einsetzbar.

"Fabian bringt durch seine Flexibilität in der Defensive viele wichtige Elemente für unser Spiel mit. Besonders sein starker linker Fuß sowie seine Qualitäten in der Spieleröffnung machen ihn für uns sehr interessant. Wir sehen in ihm großes Potenzial, bei uns den nächsten Schritt zu gehen und mit seiner Persönlichkeit sowie seinen Führungsqualitäten früh Verantwortung innerhalb der Mannschaft zu übernehmen", sagt Sportdirektor Leon Huppert zur Neuverpflichtung.