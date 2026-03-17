SV Rödinghausen steht im Abstiegskampf vor extrem wichtigem Spiel

Im Häcker Wiehenstadion steht am Dienstag das nächste wichtige Spiel an. – Foto: Thomas Vogelsang

Der erste große Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Regionalliga West ist dem SV Rödinghausen mit dem 1:0-Erfolg am Samstag gegen den Bonner SC gelungen, nun soll sogleich der zweite folgen. Am Dienstag um 19.30 Uhr hat die Mannschaft von Trainer Lars Fleischer in einem Nachholspiel den Wuppertaler SV im Häcker Wiehenstadion zu Gast – und damit das Team, welches als 16. der Tabelle einen Platz und einen Zähler hinter dem SVR auf dem ersten Abstiegsrang steht.

Uns allen ist bewusst, dass es ein extrem wichtiges Spiel ist“, sagt Lars Fleischer, der mit seinem Team den Aufwind vom Samstag mitnehmen möchte. „Das Spiel gegen Bonn hat eine gute Energie ausgestrahlt. Die Leute im Stadion haben gespürt, dass wir alles gegeben haben. Natürlich gelingt uns in unserer derzeitigen Lage nicht alles. Aber der Einsatz hat gepasst und darüber haben wir ins Spiel gefunden.“

Hinspielsieg darf keine Rolle mehr spielen

Wichtig war für den Trainer auch der Auftritt im Kollektiv. „Wenn es in einer Szene knifflig wurde, waren immer gleich drei, vier Leute da, die unterstützt haben. Genauso eine Haltung müssen wir auch gegen Wuppertal an den Tag legen. Ich erwarte ein enges und umkämpftes Spiel, das wir annehmen müssen. Aber der WSV spielt im Moment auch nicht die Sterne vom Himmel, sie sind dort schon auch angeschlagen.“ Wie der SV Rödinghausen (bei einer Partie weniger) holte Wuppertal in der Rückrunde bislang erst vier Punkte, lediglich gegen den 1. FC Köln II gelang ein 1:0-Sieg.