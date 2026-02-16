SV Rödinghausen: Scout mit Zweitliga-Erfahrung wird Sportdirektor Abstiegsgefährdeter Regionalligist verstärkt sportliche Leitung von red · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Alexander Müller (rechts) und Leon Huppert. – Foto: SV Rödinghausen

Der SV Rödinghausen stellt sich breiter auf. Neben Geschäftsführer Alexander Müller wird ab dem 1. März ein Sportdirektor die Entwicklung des Vereins vorantreiben. Von Drittligist Hansa Rostock kommt Leon Huppert. Der 30-jährige war dort bis zuletzt als Koordinator Scouting tätig und verfügt über viel Erfahrung im Profi-Bereich.

Mit der Verpflichtung von Leon Huppert gehen wir einen wichtigen Schritt, um den Verein in der Breite noch professioneller aufzustellen. Zudem ermöglichen wir Alexander Müller so, den Sport und den Verein noch schlagkräftiger aufzustellen", so der 1. Vorsitzender Matthias Berens. Huppert ist seit sieben Jahren für Hansa Rostock tätig, arbeitete dort als Chefscout im Nachwuchsbereich und war zuletzt für die Kaderplanung und das Scouting für die Profis mitverantwortlich. Seit seinem Start bei Hansa im Jahr 2018 prägte er die Talententwicklung im Nachwuchsbereich maßgeblich und übernahm schnell die Rolle des Chefscouts bei der U23. In der Saison 2020/21 war Huppert Kaderplaner der U23, bevor er ab 2022/23 Teil des Scouting-Teams im Profibereich der Kogge wurde, als diese noch in der 2. Bundesliga spielte.

"Die Verpflichtung eines Sportdirektors ist für uns ein essenzieller Schritt, der mir ganz besonders wichtig für die Weiterentwicklung des Klubs war. Leon wird sich vollumfänglich um den Bereich Kaderplanung kümmern und bringt nicht nur viel Erfahrung, sondern auch wertvolles Know-how mit. Wir stehen seit einiger Zeit im Austausch, weshalb ich absolut von diesem Schritt überzeugt und froh bin, dass Leon zu uns stößt", führt Müller aus. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SV Rödinghausen. Der Verein verfügt über sehr gute Voraussetzungen und hat sich über viele Jahre in der Regionalliga etabliert. Für mich stehen vor allem die tägliche Arbeit mit dem Trainer- und Betreuerstab sowie mit bestehenden und potenziell neuen Spielern im Mittelpunkt. Darüber hinaus wird die enge Verzahnung mit dem Nachwuchsbereich ein wichtiger Baustein, um die vorhandenen Strukturen weiterzuentwickeln und Perspektiven für junge, talentierte Spieler zu schaffen", so Huppert.