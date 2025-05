SV Rödinghausen: RWO-Stürmer kehrt nach Ostwestfalen zurück

Der 25-jährige Cottrell Ezekwem kommt vom Ligakonkurrenten Rot-Weiß Oberhausen und hat beim SV Rödinghausen einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2027 unterschrieben. In Ostwestfalen war der gebürtige Münchner bereits von 2021 bis 2023 beim SC Verl aktiv.

Der 2,02 Meter große Mittelstürmer wurde beim FC Bayern München und 1860 München ausgebildet und hat neben seiner Offensivrolle auch die Position des Innenverteidigers gelernt, auf der er für den SC Verl 21 Spiele in der 3. Liga absolvierte. In Oberhausen kommt der 25-Jährige bislang in zwei Spielzeiten auf 59 Regionalliga-Partien (20 Scorerpunkte). Im Sommer 2020 kam er erstmals nach NRW und absolvierte eine Regionalliga-Spielzeit beim VfB Homberg.

"Wir freuen uns sehr, mit Cottrell einen vielseitigen und top ausgebildeten Neuzugang verpflichtet zu haben, der mit seinem Spielerprofil ein neues Element in unseren Kader bringt. Er hat in seinen bisherigen Stationen bewiesen, über welches Potential er verfügt und wird uns optimal verstärken", so Sportchef Alexander Müller.