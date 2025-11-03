SV Rödinghausen ruft den Abstiegskampf aus

Beim Tabellenführer zweimal geführt und schließlich doch ohne Punkt und Belohnung vom Platz gegangen: bitterer als im Flutlichtspiel beim FC Schalke 04 II hätte es für den SV Rödinghausen kaum laufen können. Durch das 2:3 (1:1) bleibt die Wiehenelf in der Fußball-Regionalliga West auf Platz 15 und hat den Kampf um den Klassenerhalt ausgerufen. Höchste Zeit für eine Aufarbeitung.

... ist bedrohlich. Als Tabellen-15. hat der in der Vergangenheit so erfolgsverwöhnte Klub vom Wiehen nur noch drei Mannschaften hinter sich. Eine davon, der SC Wiedenbrück, ist der übernächste Gegner am 22. November. „Das ist aktuell 100 Prozent Abstiegskampf. Hier träumt keiner. Es geht darum, die Liga zu halten“, redet Sportchef Alexander Müller gar nicht erst um den heißen Brei. „Im Moment ist es brutal bitter“, bestätigt Trainer Dennis da Silva Félix, dessen Team mit dem unglücklichen 2:3 gegen Schalkes U23 die achte Niederlage im 14. Saisonspiel kassierte. „Die Jungs haben viel investiert und Schalke vor Aufgaben gestellt, doch dafür können wir uns nichts kaufen. Wir wissen, dass unsere Gegner in den nächsten drei Spielen gegen Köln, Wiedenbrück und Paderborn direkte Konkurrenten sind. Wenn wir uns da unten herausarbeiten wollen, müssen wir punkten“.

. . . „wird am Samstag im Heimspiel gegen Köln auf der Bank sitzen“. Diese Frage stellte sich nach dem Spiel gegen Schalke auch gar nicht“, sagt Müller. Er spricht dem 34-jährigen Trainer-Novizen, der in Rödinghausen im Sommer seine erste Station als Seniorentrainer antrat, das Vertrauen aus, „weil ich sehe, wie fleißig, motiviert und voller Ideen Dennis und das gesamte Trainerteam ist. Auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen ist ja besser als zu Saisonbeginn. Wir schlagen Bocholt, machen gegen Dortmund ein richtig gutes Spiel und gehen jetzt beim Tabellenführer zweimal in Führung. Trotzdem stehst du für diesen Riesenaufwand mit nix da, das ist total frustrierend“. Doch auch für da Silva Félix gelten die im bezahlten Fußball bekannten Mechanismen. Müller: „Er weiß, dass wir Ergebnisse brauchen.“

Die Niederlage

. . . hätte der SVR vermeiden können, vermeiden müssen. Das von Dennis da Silva Fèlix defensiv eingestellte Team lag im Parkstadion beim 1:0 nach einem Schalker Eigentor (32.) und beim 2:1 durch Eduard Probsts achten Saisontreffer (61.) auf Überraschungskurs, musste aber noch die Gegentore zum 2:2 (76.) und 2:3 (88.) und somit eine weitere Enttäuschung schlucken. Bis zum 2:1 schien der Plan von Trainer Dennis da Silva Fèlix mit einer defensiven Grundausrichtung und offensiven Nadelstichen aufzugehen. Dennoch sollte es für die Wiehenelf nicht zu einem Erfolgserlebnis reichen. Schalke erhielt einen Handelfmeter, den Yassin Ben Balla verwandelte (75.). Danach stand die Partie auf Messers Schneide. Simon Breuer scheiterte mit einem Schuss an Schalkes Schlussmann Luca Podlech, stattdessen schlug es in der 88. Minute im Kasten von Dennis Gorka ein, als Paul Pöpperl abzog und traf. Zudem handelte sich Co-Kapitän Maximilian Hippe in der 90. Minute gelb-rot ein und fehlt der Wiehenelf nun im Heimspiel am kommenden Samstag gegen Kölns U23.

Gründe für die Krise

. . . sind vielschichtig. Erst fehlte es dem neuformierten Team an der Durchschlagskraft in der Offensive, aktuell kassiert der SVR zu viele Gegentore, vor allem nach Standardsituationen. Der anfällige Kader, fehlende (weil abgegebene) Führungsspieler, zu leise, zu wenig Körpersprache, zu viele Sperren (Miftaraj, Corsten, Fesenmeyer, Hippe) sind weitere Themen, mit denen man sich beim Klub vom Wiehen konfrontiert sieht. Trainer Dennis da Silva Félix ehrt, dass er die personelle Situation noch kein einziges Mal nach einem verlorenen Spiel als Alibi oder Ausrede ins Feld führte. Dazu hätte er durchaus Gelegenheit gehabt, denn mit Marco Hober, Niklas Szeleschus, Ansgar Kuhlmann, Torwart Matthis Harsman, Benyas Junge-Abiol und Alexander Höck fehlen seit Wochen und Monaten zum Teil wichtige Kaderspieler. Zuletzt verlängerten der nachverpflichtete Aygün Yildirim und Abdul Fesenmeyer (gelb-rot) diese Liste. „Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die Mannschaft Qualität und Talent besitzt. Im Winter müssen wir schauen, wann die verletzten Spieler zurückkommen oder ob wir uns personell verstärken müssen. Aber das entscheide ich nicht allein, wie einige meinen, sondern wir gemeinsam im Vorstand und Aufsichtsrat“, stellt Alexander Müller klar. Sein Appell: „In den letzten Jahren hatten wir viel Erfolg, den wir gemeinsam genossen haben. Aktuell ist die Situation eine andere, doch auch jetzt müssen wir bei uns bleiben und gemeinsam versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen“.