SV Rödinghausen präsentiert drei weitere Neuzugänge

Die Lübecker Polat (links) und Lehnfeld (rechts) wechseln nach Rödinghausen. – Foto: John Garve

Drei weitere Neuverpflichtungen sollen dem SV Rödinghausen helfen, sich in der kommenden Regionalliga-Saison wieder besser zu positionieren. Ein Leihspieler kehrt nach seiner schweren Verletzung zurück zu seinem Stammverein.

Der 27-jährige Stürmer Cedric Euschen wechselt vom 1. FC Bocholt nach Rödinghausen. Der in Saarbrücken geborene Angreifer bringt eine breite Erfahrung aus der Regionalliga mit – und bewies zuletzt in Bocholt seine Qualität. In der Hinrunde 2024/25 kam er auf sieben Tore und drei Vorlagen in 16 Ligaeinsätzen. In seiner Karriere trug Euschen bereits Trikots namhafter Vereine wie dem 1. FC Saarbrücken, SV Wehen Wiesbaden und Energie Cottbus, mit dem er zuletzt die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga feierte.

"Cedric hat bereits nachgewiesen, dass er vor dem Tor über klare Qualitäten verfügt und die Regionalliga West sehr gut kennt. Neben seiner Abschlussstärke bringt er einen guten Tiefgang sowie die nötige körperliche Robustheit für unser Spiel mit. Wir freuen uns sehr, dass Cedric künftig den Weg mit dem SV Rödinghausen gehen wird", sagt der Sportliche Leiter Leon Huppert zum Neuzugang.

Mikail Polat ist 22 Jahre alt, spielt im Mittelfeld und kommt vom VfB Lübeck. Seine fußballerische Ausbildung genoss er in der Nachwuchsabteilung von Werder Bremen, wo er sich bis in die Regionalliga-Mannschaft der Bremer hocharbeitete. Der VfB Lübeck verabschiedet ihn zum Saisonende – Rödinghausen schlägt zu und holt sich einen Spieler mit klarer Perspektive.

"Mika ist uns über mehrere Jahre hinweg in der Regionalliga Nord sehr positiv aufgefallen. Er verbindet eine hohe Spielintelligenz und starke technische Fähigkeiten mit der nötigen Intensität und Härte gegen den Ball. Umso mehr freuen wir uns, dass er nun den nächsten Schritt geht und sich für den Weg mit dem SV Rödinghausen entschieden hat", so Huppert zum Transfer.

Mika Lehnfeld – Torgefährliches Eigengewächs vom VfB Lübeck

Mit Mika Lehnfeld kommt ein echtes Eigengewächs von der Lübecker Lohmühle an den Wiehen. Der in Lübeck geborene Rechtsaußen wechselte bereits 2015 in die Nachwuchsabteilung des VfB und durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Grün-Weißen. Über die U17, U19 und zweite Mannschaft arbeitete sich der 1,87 Meter große Angreifer Schritt für Schritt bis in die Regionalliga-Mannschaft hoch. Im Sommer 2025 unterschrieb er s einen ersten Profivertrag beim VfB Lübeck. In der abgelaufenen Saison kam Lehnfeld wettbewerbsübergreifend auf 33 Pflichtspieleinsätze, erzielte sieben Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Besonders in der Regionalliga Nord machte der 20-Jährige mit drei Toren und drei Vorlagen in 24 Einsätzen auf sich aufmerksam. Beim SVR soll er auf dem rechten Flügel für Tempo und Torgefahr sorgen.

"Mika hat beim VfB Lübeck seine komplette fußballerische Ausbildung genossen und bringt als junger Spieler spannende Voraussetzungen mit. Mit seinem hohen Tempo, seiner hohen Laufbereitschaft und seinem weiteren Entwicklungspotenzial wollen wir ihm bei uns die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen«, freut sich Huppert über den zweiten Neuzugang aus dem Norden.

Davis Asante – Leihe endet nach bitterer Verletzung

Ein trauriges Kapitel dieser Transferperiode betrifft Davis Asante. Der 22-jährige Offensivspieler war im Januar 2026 vom Drittligisten SSV Jahn Regensburg ausgeliehen worden, um in der Rückrunde Spielpraxis zu sammeln. Doch nach nur drei Einsätzen zog sich der quirlige Angreifer einen Kreuzbandriss zu und fiel für den Rest der Saison aus. Asante war zuvor von Werder Bremen zu Jahn Regensburg gewechselt und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2027. Nun kehrt er zurück nach Regensburg, um sich vollständig zu erholen.

Zuvor waren bereits Fabian Rüth und Tim Schleinitz als Sommerneuzugänge präsentiert worden.