SV Rödinghausen ohne Durchschlagskraft - 0:1-Pleite in Bonn

Am Samstagmittag trat der SV Rödinghausen zum 9. Spieltag beim Bonner SC an. Nach dem ersten Heimsieg am Mittwoch gegen Fortuna Düsseldorf II wollte der SVR seine Leistung bestätigen, während die Gastgeber nach einem schwachen Saisonstart mit nur fünf Punkten ebenfalls auf Punkte angewiesen waren. Letztlich stehen beide nun punktgleich in der Tabelle dar und müssen zusammen den Blick nach unten richten

Die erste Halbzeit verlief vor über 1.000 Zuschauern ereignisarm. Beide Teams fanden nur schwer ins Spiel, klare Torchancen blieben aus. Nach dem Seitenwechsel nutzte der Bonner SC seine Möglichkeit besser: Massaman Keita erzielte in der 62. Minute das Tor des Tages.

Rödinghausen konnte auch in der Schlussphase keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Der Bonner SC kam zwar ebenfalls zu wenigen Offensivaktionen, brachte die knappe Führung aber souverän über die Zeit und feierte damit einen verdienten Heimsieg.



Mit dieser Niederlage wird deutlich: Rödinghausen wird in dieser Saison oben keine Rolle spielen, sondern muss sich vielmehr darauf konzentrieren, sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren und den Abstiegskampf zu vermeiden. Gleichzeitig rückt auch die Trainerfrage in den Fokus. War es das letzte Spiel für den im Sommer aus der Jugend des VfL Wolfsburg verpflichteten Dennis da Silva Felix? Der Verein steht vor richtungsweisenden Tagen, wie er auf die aktuelle Entwicklung reagieren wird.

Regionalliga West, 9. Spieltag

Bonner SC – SV Rödinghausen 1:0 (0:0)

Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Eray Isik), Tobias Peitz, Haris Mesic, Jonas Berg (83. Serhat Koruk), Yannik Schlößer (89. Julijan Popović), Lucas Cueto (46. Robin Bird) - Trainer: Björn Mehnert

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Mattis Rohlfing (85. Lennox Afolabi), Paterson Chato, Allan Firmino Dantas (68. Noah-Henry Köse), Marius Bauer (46. Cottrell Ezekwem), Leonard Köhler (59. Manuel Reutter), Julian Schwermann (59. Aygün Yildirim), Simon Breuer, Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 1044

Tore: 1:0 Massaman Keita (61.)