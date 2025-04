SV Rödinghausen: Kurzen geht - Tia bleibt

Nach offenen Gesprächen haben sich der SV Rödinghausen und Kurzen dazu entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, heißt es von Vereinsseite. Kurzen kam im Sommer 2019 zum SVR und absolvierte seitdem 204 Pflichtspiele für de SVR, in denen er auf 23 Tore und 27 Torvorlagen kommt.

"Patti hat in unserem Trikot viel miterlebt war immer ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Er ist ein sehr verdienter Spieler, der in jedem Spiel mit vollem Einsatz dabei ist und nicht nur deshalb einen hohen Stellenwert bei unseren Fans hat. Wir haben offene Gespräche geführt und sind zu dem Entschluss gekommen, im Sommer getrennte Wege zu gehen. Wir sind Patti für über 200 Spiele in unserem Trikot sehr dankbar und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", so Sportdirektor Alexander Müller.