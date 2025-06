SV Rödinghausen: Kölner Eigengewächs blieb nur ein Jahr auf Schalke

Nach seiner langjährigen Ausbildung beim 1. FC Köln wechselte Simon Breuer Anfang 2022 nach eineinhalb Jahren in der Regionalliga-U21 des FC zum 1. FC Düren. In der vergangenen Spielzeit war der FC Schalke 04 II sein Zuhause so dass inzwischen 63 Regionalliga-Partien in seiner Vita stehen. Vor einem Monat gab die Knappenschmiede bekannt, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Ab sofort verstärkt der gebürtige Kölner den SV Rödinghausen.