SV Rödinghausen II will Aufwärtstrend daheim optimieren

Beim Westfalenligisten SV Rödinghausen II ist derzeit so etwas wie das Eichhörnchen-Prinzip angesagt. Zuletzt konnte das Team von Trainer Lennard Warweg in Theesen und Peckeloh zweimal auswärts mit Unentschieden punkten. Nun soll und muss am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen am Häcker Wiehenstadion ein Heimsieg gegen den SV Westfalia Soest folgen, um tunlichst den vorletzten Tabellenplatz zu verlassen und den Anschluss an das untere Mittelfeld des Tableaus wieder herzustellen.
Die Bördestädter stehen als Zehnter mit 13 Zählern vier Punkte besser da als der SVR II. „Das ist eine körperlich robuste Mannschaft, die aber auch Fußball spielen will. Für uns kommt es darauf an, den grundsätzlich positiven Trend fortzusetzen und daheim mit drei Punkten zu optimieren“, sagt Warweg, der vor allem mit der vor einer Woche in Peckeloh gezeigten Leistung zufrieden war.
Allerdings hat sich in dieser Begegnung Christoph Rüther einen Bänderriss am Fuß zugezogen, sodass er gegen seinen Ex-Verein nicht auflaufen kann und auch danach einige Zeit ausfällt. „Ansonsten sind alle an Bord und die Stimmung ist gut. Das soll sich am Sonntag auch auf dem Platz widerspiegeln“, unterstreicht Warweg.