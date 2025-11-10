SV Rödinghausen II verschießt Elfmeter und kassiert gelb-rote Karte

„Es war eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Durch ein paar Kleinigkeiten hätte das Pendel auch anders ausschlagen können“, sagte Trainer Lennard Warweg vom SV Rödinghausen II nach der 1:4 (0:0)-Heimniederlage seines Teams in der Westfalenliga gegen den SV Mesum.

Schon in der 11. Minute bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Damian Bittner vergab. Gleiches passierte den Gästen, die in der 27. Minute die Möglichkeit vom Punkt bekommen hatten. Weil Bittner kurz vor der Pause noch eine gute Chance ausließ, ging es torlos in die Pause.

In der 55. Minute gab es dann den dritten Strafstoß an diesem Tag – wieder für Mesum. „Aus unserer Sicht war die Entscheidung fragwürdig. Aber wenn ein Schiedsrichter erkennbar so eine Linie hat, darf man das auch nicht anbieten“, sagte Warweg. Diesmal nutzte Kevin Ostendorf die Gelegenheit und brachte die Gäste in Führung, die nur drei Minuten später durch einen gut ausgespielten Konter nach einer Ecke des SVR in Person von Max Ostendorf das 0:2 nachlegten.

Rödinghausen II steckte aber nicht auf und kam in der 74. Minute durch Samih Uslu wieder auf 1:2 heran. Eine entscheidende Situation gab es dann in der 77. Minute. Rödinghausens Julian Frommann traf mit einem hohen Bein einen Gegenspieler am Kopf und sah wegen gefährlichen Spiels gelb-rot. Den anschließenden Freistoß aus dem Halbraum verwertete Julin Muthulingam per Kopf zum 1:3. Für den Endstand sorgte schließlich Kevin Ostendorf in der sechsten Minute der Nachspielzeit.