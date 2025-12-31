– Foto: SV Rödinghausen

SV Rödinghausen II tauscht zur Rückrunde den Trainer aus Die U23 des Regionalligisten steckt im Abstiegskampf der Westfalenliga Staffel 1.

Nachdem die Ostwestfalen im Sommer 2015 die 2. Mannschaft erstmals in die sechsthöchste Spielklasse hoben und daraufhin knapp den Klassenerhalt schafften, war Abstiegskampf niemals mehr ein Thema. Der SV Rödinghausen II war stets ein Kandidat für das obere Tabellendrittel. Die laufende Spielzeit läuft bislang aber suboptimal. Ein guter Oktober mit immerhin zwei Siegen und ein zwei Remis brachte das Überwintern über dem Strich aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem FC Kaunitz, nur zwei Punkte vor Schlusslicht FC Preußen Espelkamp. Einen Tag vor Silvester gab der Verein nun bekannt, dass auf der Cheftrainer-Position eine Änderung vorgenommen wird. Lennard Warweg (37), der die Mannschaft im Sommer übernommen hatte und zuvor an der Seite von Jan Stromberg zwei Jahre als Co-Trainer fungierte, verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Mit Massimilian Porcello (45) wurde ein alter Bekannter verpflichtet. Der A-Lizenz Inhaber arbeitete bereits als Spielanalyst und an der Seite von Carsten Rump als Co-Trainer der Profis beim SVR und übernimmt ab sofort die U23.

"Die Hinrunde ist sicherlich sportlich nicht so verlaufen, wie wir uns das gewünscht hätten. Durch meinen Job und meine Verpflichtungen als Familienvater kann ich in die Mannschaft aktuell nicht die Energie und Zeit investieren, die sie jetzt braucht und verdient hat, weshalb ich mich dazu entschieden habe den Verein zu verlassen. Ich wünsche dem Team und dem Klub nur das Beste und bedanke mich für die gemeinsame Zeit", so Warweg. "Wir danken Lennard für die Zusammenarbeit und seinen Einsatz in den zweieinhalb Jahren. Wir können seine Beweggründe nachvollziehen und wünschen ihm sportlich und privat alles Gute", sagt Nachwuchskoordinator Daniel Lichtsinn.

Ex-Profi Porcello, der in seiner Spielerkarriere unter anderem für den SC Paderborn 07, den DSC Arminia Bielefeld, den Karlsruher SC und den VfL Osnabrück spielte (79 Bundesliga- und 107 Zweitliga-Partien), arbeitete als Trainer in der U19 von DSC Arminia Bielefeld und später als Co-Trainer bei Dynamo Dresden. Von November 2021 bis Oktober 2023 war er bereits am Wiehen tätig, wohin er nun in neuer Funktion zurückkehrt. "Wir freuen uns sehr, dass wir Massi für die Position des Cheftrainers unserer U23 gewinnen konnten. Er kommt aus der Region, kennt den Verein sehr gut und wird sich deshalb sicherlich schnell einleben", so Lichtsinn zu der Verpflichtung.