Eine hakelige Angelegenheit: Rödinghausens Christopher Hölscher (l.) kommt hier nicht am Verler Tristan Alexander Schubert vorbei. – Foto: Yvonne Gottschlich

SV Rödinghausen II ist im Passpiel zu ungenau und verliert Die Gäste vom SC Verl II nutzen ihre Chancen eiskalt aus und nehmen beim 2:0-Sieg am Wiehen die Punkte mit.

Es war eine taktisch hochklassige und sehr intensive Partie, die der SV Rödinghausen II auf dem Kunstrasen am Häcker Wiehenstadion gegen die Reserve des SC Verl in der Westfalenliga ablieferte. Allerdings vergaßen die Gastgeber das Tore schießen, so nahm Verl II beim 0:2 (0:0) die Punkte mit.

„Das ist schade, aber am Ende doch verdient, weil Verl II einen Tick besser war, da müssen wir die Niederlage akzeptieren“, gratulierte SVR-Trainer Björn Hollenberg den Gästen. Er sah aber auch eine starke SVR-Mannschaft, die alles auf den Platz warf.

Die Gäste gewannen viele Bälle durch ihr hohes Pressing und kamen immer wieder zur Torabschlüssen. Die waren aber allesamt noch nicht erfolgreich. So verzog Koray Dag in der 20. Minute gleich zweimal knapp. Iker Luis Kohl wurde in der 32. Minute zweimal geblockt, der dritte Torschuss landete bei SVR-Torhüter Nik Jonas Deubel. Rödinghausen II mit intensiver Laufarbeit gefordert