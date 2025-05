SV Rödinghausen holt groß gewachsenen Innenverteidiger aus Düren

Bis zur dortigen Insolvenz war der 24-jährige Viktor Miftaraj zuletzt für den 1. FC Düren am Ball. Der Innenverteidiger absolvierte 26 Partien, in den er drei Treffer sowie zwei Torvorlagen zu verzeichnen hat.

Vor seinem Engagement in Düren stand der 1,98 Meter große Linksfuß für Wacker Burghausen und Greuther Fürth in der Regionalliga Bayern auf dem Platz (85 Einsätze). "Wir bekommen mit Viktor einen Verteidiger mit enormer Physis, guter Technik und einem starken Kopfballspiel. Wir freuen uns sehr, ihn in der neuen Saison bei uns zu haben", so Rödinghausens Sportchef Alexander Müller.

Auch Miftaraj blickt mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe. "In den Gesprächen mit dem SVR habe ich schnell gespürt, dass wir gut zusammenpassen. Ich freue mich sehr auf den Start und bin mir sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können", so der Neuzugang, der am Wiehen einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben hat.