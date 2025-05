SV Rödinghausen: Für diesen Gütersloh-Akteur schließt sich ein Kreis

Zehn Regionalliga-Einsätze sammelte Allan Firmino Dantas in der Spielzeit 2017/18 beim SV Rödinghausen. Zuvor in der U19 und U23 beim DSC Arminia Bielefeld ausgebildet war er als Leihspieler am Wiehen im Einsatz. Sieben Jahre später kehrt der heute 28-Jährige vom Ligarivalen FC Gütersloh als gestandener Regionalliga-Akteur zurück und hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Dantas trug bereits in ganz früher Jugend das Trikot des SVR, bevor er nach sechs Jahren beim VfL Theessen (2009-15) vom DSC Arminia Bielefeld entdeckt wurde. Während seiner Leihe zum SVR zog er sich einen Kreuzbandriss zu und beschloss, die Ambitionen auf eine Profikarriere ad acta zu legen. Nach über einem Jahr Pause nahm er im Sommer 2019 seine Laufbahn beim FC Preußen Espelkamp wieder auf, mit dem er in die Westfalenliga aufstieg.

Dafür, dass Qualität sich durchsetzt, ist Dantas das beste Beispiel. Der gebürtige Brasilianer kam wieder in Topform und wurde Anfang 2022 vom FC Gütersloh verpflichtet. Er wurde zum absoluten Leistungsträger, verpasste seitdem kaum ein Ligaspiel (102 Einsätze) und stieg mit dem FCG vor zwei Jahren in die Regionalliga auf. In Kürze winkt die Vizemeisterschaft. Dantas hat als Feldspieler mit der viertmeisten Einsatzzeit großen Anteil an diesem Erfolg.