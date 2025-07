SV Rödinghausen findet Torwart-Ersatz bei einem Drittliga-Absteiger

Der SV Rödinghausen hat auf der Torhüterposition nochmal nachgelegt und damit auf den längerfristigen Ausfall seiner bisherigen Nummer eins, Matthis Harsman reagiert: Dennis Gorka stößt ins Torwartteam der Ostwestfalen hinzu. Der 23-Jährige stand in der vergangenen Saison noch in der 3. Liga beim SV Sandhausen unter Vertrag, für den er zweimal zum Einsatz kam.

Gorka kam bereits im Testspiel am 16. Juli gegen den VfL Osnabrück (1:2) zum Einsatz und überzeugte die Verantwortlichen des SVR. Zwei Tage später machte der Regionalligist die Verpflichtung des gebürtigen Kölners perfekt. "Dennis hat uns in mehreren Trainingseinheiten und auch mit seinem Einsatz am Mittwoch gegen Osnabrück von sich überzeugt. Wir sind sehr froh, dass wir in kurzer Zeit mit ihm eine sehr gute Lösung auf der Torwartposition finden konnten", sagt Rödinghausens Geschäftsführer und Sportdirektor Alexander Müller.

Dennis Gorka spielte drei Jahre lang im Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf und erhielt 2020 sogar einen Profivertrag, kam als etatmäßige Nummer drei aber nie in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Dafür bestritt Gorka 62 Spieler für die Düsseldorfer Reserve in der Regionalliga West. "Die ersten Eindrücke waren bereits sehr gut und die Mannschaft hat mich top aufgenommen. Das Trainerteam und die sportliche Leitung haben mich in den Gesprächen absolut überzeugt und ich freue mich auf die Saison", so Gorka, der ab sofort die Trikotnummer 35 tragen wird.