SV Rödinghausen: Ex-Bielefelder kommt als Perspektivspieler aus der OL

Regionalligist SV Rödinghausen ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat einen Angreifer mit Potenzial verpflichtet. Der 20-Jährige Niklas Burlage kommt vom BSV Rehden aus der Oberliga Niedersachsen und soll perspektivisch in den Profikader aufrücken.

"Niklas hat zuletzt auch im Test in der Vorbereitung gegen uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein junger Spieler aus der Region, der über ein spannendes Profil verfügt. Wir wollen ihn gezielt über die U23 heranführen, wo er hauptsächlich zum Einsatz kommen wird", so Rödinghausen Geschäftsführer und Sportdirektor Alexander Müller über den 1,92-Meter-großen Angreifer, der bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat.

In Rehden schmerzt der Abgang von Niklas Burlage. "Niklas hat bei uns sein erstes Herrenjahr gespielt und sich gut entwickelt. Natürlich hätten wir ihn gerne noch ein weiteres Jahr in Rehden gesehen, aber sein Wechsel zeigt auch, dass wir Spieler ausbilden und ihnen den Weg in die Regionalligen ebnen können. Wir wünschen ihm alles Gute und sind stolz, dass Rehden einmal mehr als Sprungbrett für junge Talente wahrgenommen wird", so BSV-Trainer Kristian Arambasic auf der Homepage des Oberligisten. Der Abgang sei so nicht geplant gewesen.