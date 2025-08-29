SV Rödinghausen: Ex-Bielefelder kommt als Perspektivspieler aus der OL

Regionalligist SV Rödinghausen ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat einen Angreifer mit Potenzial verpflichtet. Der 20-Jährige Niklas Burlage kommt vom BSV Rehden aus der Oberliga Niedersachsen und soll perspektivisch in den Profikader aufrücken.
"Niklas hat zuletzt auch im Test in der Vorbereitung gegen uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein junger Spieler aus der Region, der über ein spannendes Profil verfügt. Wir wollen ihn gezielt über die U23 heranführen, wo er hauptsächlich zum Einsatz kommen wird", so Rödinghausen Geschäftsführer und Sportdirektor Alexander Müller über den 1,92-Meter-großen Angreifer, der bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat.
In Rehden schmerzt der Abgang von Niklas Burlage. "Niklas hat bei uns sein erstes Herrenjahr gespielt und sich gut entwickelt. Natürlich hätten wir ihn gerne noch ein weiteres Jahr in Rehden gesehen, aber sein Wechsel zeigt auch, dass wir Spieler ausbilden und ihnen den Weg in die Regionalligen ebnen können. Wir wünschen ihm alles Gute und sind stolz, dass Rehden einmal mehr als Sprungbrett für junge Talente wahrgenommen wird", so BSV-Trainer Kristian Arambasic auf der Homepage des Oberligisten. Der Abgang sei so nicht geplant gewesen.
Niklas Burlage stammt aus der Jugend des VfL Osnabrück, wechselte 2022 in die U19 von Arminia Bielefeld und war dort Stammspieler in der U19-Bundesliga. 2024 sicherte sich dann der BSV Rehden die Dienste des Sturmtalents. Bei den Schwarz-Weißen erarbeitete sich der gebürtige Osnabrücker aus seiner Jokerrolle heraus einen Stammplatz. Die Bilanz aus seiner Oberliga-Debütsaison: Fünf Tore und zwei Vorlagen in 32 Einsätzen.
Nun wird Burlage vorerst eine Liga niedriger, in der Westfalenliga Staffel 1, angreifen und sich dort für die Regionalliga empfehlen. Bei seinem Debüt im Dress der Rödinghauser U23 erzielte er beim 4:2-Heimsieg über den FC Nordkirchen den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1.