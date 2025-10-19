SV Rödinghausen dreht Rückstand – 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Bocholt

Regionalligist SV Rödinghausen hat sich am Samstag mit 3:1 gegen den 1. FC Bocholt durchgesetzt. Nach einem Rückstand zur Pause zeigte der SVR eine starke Reaktion und belohnte sich mit drei verdienten Punkten.

Die Hausherren bestimmten von Beginn an das Spielgeschehen, ließen Ball und Gegner laufen, doch im letzten Drittel fehlte zunächst die Durchschlagskraft. Bocholt stand tief und wartete auf Standards – mit Erfolg: In der 40. Minute nutzte J. Carls eine Ecke und köpfte den Ball zur überraschenden 0:1-Führung ins Netz. Rödinghausen zeigte sich kurz geschockt, fand aber bis zur Pause keine Antwort.

Nach dem Seitenwechsel trat Rödinghausen deutlich entschlossener auf. Der Druck auf die Gäste nahm zu, und in der 61. Minute traf M. Hippe zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Nur acht Minuten später drehte C. Ezekwem (69.) mit einem präzisen Abschluss das Spiel – 2:1 für den SVR!

In der Schlussphase versuchte Bocholt, noch einmal nachzulegen, doch Rödinghausen blieb stabil und setzte den Schlusspunkt: Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – P. Chato verwandelte den fälligen Elfmeter in der 86. Minute souverän zum 3:1-Endstand.

Fazit: Starke Reaktion nach der Pause

Der SV Rödinghausen zeigte Moral und Spielfreude nach dem Rückstand. Mit mehr Tempo, klaren Aktionen und Effektivität drehte das Team das Spiel verdient.

Bocholt nutzte seine Standards clever, blieb aber nach der Pause weitgehend harmlos. Am Ende steht ein verdienter Heimsieg für Rödinghausen, der dank einer starken zweiten Halbzeit nie wirklich in Gefahr geriet.



Regionalliga West, 12. Spieltag:

SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt 3:1 (0:1)

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (63. Allan Firmino Dantas), Tim Corsten, Manuel Reutter, Mattis Rohlfing, Marius Bauer (82. Leonard Köhler), Julian Schwermann (63. Paterson Chato), Simon Breuer (46. Cottrell Ezekwem), Abdul Fesenmeyer (92. Moritz Brasas), Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner (70. Maximilian Adamski), Philipp Hanke (64. Cedric Euschen), Julian Riedel, Maik Amedick, Jeff Mensah (80. Aaron Bayakala), Jonas Carls, Jan Holldack, Marvin Lorch (80. Johannes Dörfler), Patrick Kurzen (70. Nicolas Hirschberger), Stipe Batarilo - Trainer: Gabriele Di Benedetto

Schiedsrichter: Yannick Paul Rupert - Zuschauer: 706

Tore: 0:1 Jonas Carls (40.), 1:1 Maximilian Hippe (61.), 2:1 Cottrell Ezekwem (69.), 3:1 Paterson Chato (86. Handelfmeter)