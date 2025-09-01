SV Rödinghausen: 40-facher Zweitliga-Kicker verstärkt Offensive

Mit lediglich acht Treffern hapert es insbesondere in der Offensive, die nun nochmal verstärkt wird. Aus der 3. türkischen Liga von 1461 Trabzon kommt der 30-jährige Aygün Yildirim. Der gebürtige Ahlener war zuvor ausschließlich in Deutschland aktiv und kann 40 Spiele in der 2. Bundesliga sowie 64 Einsätze in der 3. Liga vorweisen.

Yildirim, der in der Jugend bei RW Ahlen ausgebildet wurde, kennt die Regionalliga West bestens. Für Ahlen, Wiedenbrück und Verl kommt er hier auf 127 Einsätze mit 62 Scorerpunkten (Quelle: transfermarkt.de). In der 3. Liga lief er insgesamt 64 Mal in den Trikots von Lotte, Verl und Arminia Bielefeld auf. Für Jahn Regensburg spielte er von 2021 bis 2023 in der 2. Bundesliga (40 Einsätze).

"Wir bekommen mit Aygün einen sehr erfahrenen Stürmer, der sich im besten Fußballeralter befindet und eine beeindruckende Vita vorzuweisen hat. Er ist vorne flexibel einsetzbar, hat einen starken Abschluss und bringt ein gutes Tempo mit. Er hat uns in den Spielen, in denen er gegen uns gespielt hat, oft geärgert. Deshalb freuen wir uns um so mehr, dass er ab sofort unser Trikot trägt", so SVR-Geschäftsführer Alexander Müller zum Transfer.