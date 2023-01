SV Rödinghausen: 37-facher Drittliga-Spieler kommt aus Dortmund Regionalligist SV Rödinghausen hat Mittelfeldspieler Marco Hober von Borussia Dortmund II unter Vertrag genommen

Der gebürtige Bielefelder spielte in der Jugend viele Jahre für den DSC Arminia Bielefeld, ehe er zur U23 von Borussia Dortmund wechselte. Nach einem kurzen Engagement bei den Sportfreunden Lotte in der 3. Liga, kehrte er zu Dortmund zurück und stieg gemeinsam mit Enrico Maaßen in die dritthöchste Spielklasse auf. Für den BVB kommt er auf 128 Einsätze.