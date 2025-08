Marco Giesen übernimmt ab dieser Saison das Traineramt. – Foto: MG

SV Rödingen-Höllen: Zuversicht trotz überraschender Trainerthematik Kreisliga B1 Düren: Der SV Rödingen-Höllen startet etwas überraschend mit einem neuem Trainer in die Saison. An der Zielsetzung ändert das nichts. Vorstandschef Bernd Ochsenfort kritisiert derweil die Entwicklungen im Amateurfußball. Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 Düren Rödingen

Der SV 1919 Rödingen-Höllen geht mit Zuversicht in die neue Spielzeit der Kreisliga B1 Düren – daran ändert auch ein kurzfristiger und nicht eingeplanter Trainerwechsel nichts. Nach Platz sieben in der vergangenen Saison will man den eingeschlagenen Weg fortsetzen und erneut in der oberen Tabellenhälfte landen. Vereinsvorsitzender Bernd Ochsenfort schildert im Interview den Status quo im Verein, spricht über Herausforderungen in der Vorbereitung und äußert deutliche Kritik an der aktuellen Entwicklung im Amateurfußball.

Rückblickend zeigt sich Ochsenfort mit der abgelaufenen Saison zufrieden – besonders unter Berücksichtigung der schwierigen Rahmenbedingungen: „Wir konnten in der Vorbereitung nicht auf unserem eigenen Platz trainieren, zudem hatten wir einige verletzungsbedingte Ausfälle“, so der Vorsitzende. Dass beide Mannschaften des Vereins dennoch eine respektable Runde spielten, wertet er als Erfolg. "Die gesamte Mannschaft hat unter den gegebenen Umständen eine gute Saison gespielt, und das verdient unseren vollen Respekt", betont Ochsenfort. Seit dem 15. Juli befindet sich der SV Rödingen-Höllen in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Dabei gab es eine unerwartete personelle Veränderung: Mit Marco Giesen übernimmt ein neuer Trainer die erste Mannschaft – obwohl der bisherige Coach Michael Berger ursprünglich zugesagt hatte, weiterzumachen. Der Vereinsvorsitzende findet dennoch nur lobende Worte für dessen Arbeit: „Seine engagierte und kompetente Arbeit hat unser Team entscheidend mitgeprägt.“ Gleichzeitig zeigt man sich überzeugt vom neuen Mann an der Seitenlinie: „Auch von Marco Giesen sind wir voll überzeugt. Wir blicken der neuen Saison mit Zuversicht entgegen.“

Ochsenfort formuliert Saisonziel Personell hat sich der Kader zur neuen Spielzeit verändert. Sechs Neuzugänge stoßen zur Mannschaft, zwei Spieler haben den Verein verlassen. Der personelle Aderlass hält sich also in Grenzen, das neue Ziel ist klar formuliert: Ein „starker einstelliger Tabellenplatz“ soll es wieder werden – eine Fortsetzung der Stabilität, für die der Verein in den vergangenen Jahren gestanden hat. Seit 2013 spielt der SV 1919 in der Kreisliga B.