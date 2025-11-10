SV Ringingen gewinnt packendes 4:3, Oberelchingen und Tiefenbach top

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SG Oberdischingen/Ersingen 1:3

Nach einer umkämpften ersten Halbzeit sorgte Fabian Guggenberger (37.) für die Gästeführung. In der Schlussphase wurde es turbulent: Tom Stocker glich per Foulelfmeter (76.) aus, ehe Guggenberger ebenfalls vom Punkt (84.) erneut traf. Kurz vor Schluss besiegelte Jonah Ziegler (89.) den Auswärtssieg der SG Oberdischingen/Ersingen, die in den entscheidenden Momenten eiskalt blieb.

SC Heroldstatt – TSV Türkgücü Ehingen 2:0

Heroldstatt zeigte sich von Beginn an entschlossen: Louis Enderle brachte sein Team früh in Führung (9.), Jonas Schmutz sorgte nach einer Stunde (62.) für die Entscheidung. Türkgücü hatte Mühe, gefährlich zu werden, während Heroldstatt kompakt verteidigte und die drei Punkte sicherte.

SG Griesingen – TSV Einsingen 2:2

Ein spannendes Duell endete mit einem Remis. Armin Sassmann brachte Griesingen per Foulelfmeter (31.) in Führung, doch Peter Gobs drehte mit einem Doppelpack (51., 63.) das Spiel zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit belohnte Christoph Maichel (90.) die Hausherren für ihren Einsatz mit dem späten Ausgleich – ein Punkt, der sich für Griesingen wie ein kleiner Sieg anfühlte.

SV Niederhofen – TSV Erbach 2:2

Es gab ein Unentschieden. Marian Brobeil (29.) traf zur Niederhofener Führung, ehe Johannes Gerber (57.) und Christoph Barth (59.) die Partie innerhalb weniger Minuten zugunsten der Gäste drehten. Doch erneut war es Brobeil (63.), der für Niederhofen ausglich. Ein intensives Spiel mit offenem Schlagabtausch und einer Punkteteilung.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – FV Schelklingen-Hausen 3:1

Die Hausherren legten einen Traumstart hin: Jan-Thomas König traf früh per Foulelfmeter (4.), Nico Betz erhöhte (20.) und König legte direkt nach Wiederbeginn (46.) nach. Daniel Kress (77.) erzielte den Ehrentreffer für Schelklingen-Hausen, doch die Gastgeber kontrollierten die Partie über weite Strecken.

SV Pappelau-Beiningen – SSG Ulm 99 II 1:3

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entschieden die Gäste das Spiel nach dem Seitenwechsel für sich. Alexander Beer (48.) traf zur Führung, Yannick Hofmann (59.) glich kurz darauf aus. Danach übernahm die Ulmer Reserve das Kommando – Leon Engelmann (72.) und Nico Guhlke (83.) machten den Auswärtssieg perfekt.

SG Altheim – RSV Ermingen 4:1

Der RSV Ermingen startete mit einem Blitztreffer durch Sven Schindler (3.), doch Altheim zeigte Moral. Andreas Kottmann (16.) und Dominik Späth (23., 70.) drehten die Partie, ehe Fabian Kottmann (88.) spät den Schlusspunkt setzte. Nach anfänglichen Problemen verdiente sich Altheim den Sieg durch spielerische Überlegenheit und klare Chancenverwertung.

TSV Blaubeuren – SV Ringingen 3:4

Ein wahres Spektakel mit ständigem Hin und Her! Moritz Ziegler (3.) brachte Blaubeuren früh in Führung, doch Fabio Füller drehte mit zwei Treffern (15., 20.) die Partie. Nach der Pause glich Ziegler (51.) aus, ehe Füller per Foulelfmeter (54.) wieder traf. Tobias Litterer (62.) stellte auf 3:3, doch kurz vor Schluss entschied Manuel Füller (86.) das torreiche Duell zugunsten des SV Ringingen. Ein packendes Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb.