– Foto: Lisa Schlumberger

SV Ringingen gewinnt packendes 4:3, Oberelchingen und Tiefenbach top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SG Oberdischingen/Ersingen 1:3
Nach einer umkämpften ersten Halbzeit sorgte Fabian Guggenberger (37.) für die Gästeführung. In der Schlussphase wurde es turbulent: Tom Stocker glich per Foulelfmeter (76.) aus, ehe Guggenberger ebenfalls vom Punkt (84.) erneut traf. Kurz vor Schluss besiegelte Jonah Ziegler (89.) den Auswärtssieg der SG Oberdischingen/Ersingen, die in den entscheidenden Momenten eiskalt blieb.

SC Heroldstatt – TSV Türkgücü Ehingen 2:0
Heroldstatt zeigte sich von Beginn an entschlossen: Louis Enderle brachte sein Team früh in Führung (9.), Jonas Schmutz sorgte nach einer Stunde (62.) für die Entscheidung. Türkgücü hatte Mühe, gefährlich zu werden, während Heroldstatt kompakt verteidigte und die drei Punkte sicherte.

SG Griesingen – TSV Einsingen 2:2
Ein spannendes Duell endete mit einem Remis. Armin Sassmann brachte Griesingen per Foulelfmeter (31.) in Führung, doch Peter Gobs drehte mit einem Doppelpack (51., 63.) das Spiel zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit belohnte Christoph Maichel (90.) die Hausherren für ihren Einsatz mit dem späten Ausgleich – ein Punkt, der sich für Griesingen wie ein kleiner Sieg anfühlte.

SV Niederhofen – TSV Erbach 2:2
Es gab ein Unentschieden. Marian Brobeil (29.) traf zur Niederhofener Führung, ehe Johannes Gerber (57.) und Christoph Barth (59.) die Partie innerhalb weniger Minuten zugunsten der Gäste drehten. Doch erneut war es Brobeil (63.), der für Niederhofen ausglich. Ein intensives Spiel mit offenem Schlagabtausch und einer Punkteteilung.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – FV Schelklingen-Hausen 3:1
Die Hausherren legten einen Traumstart hin: Jan-Thomas König traf früh per Foulelfmeter (4.), Nico Betz erhöhte (20.) und König legte direkt nach Wiederbeginn (46.) nach. Daniel Kress (77.) erzielte den Ehrentreffer für Schelklingen-Hausen, doch die Gastgeber kontrollierten die Partie über weite Strecken.

SV Pappelau-Beiningen – SSG Ulm 99 II 1:3
Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entschieden die Gäste das Spiel nach dem Seitenwechsel für sich. Alexander Beer (48.) traf zur Führung, Yannick Hofmann (59.) glich kurz darauf aus. Danach übernahm die Ulmer Reserve das Kommando – Leon Engelmann (72.) und Nico Guhlke (83.) machten den Auswärtssieg perfekt.

SG Altheim – RSV Ermingen 4:1
Der RSV Ermingen startete mit einem Blitztreffer durch Sven Schindler (3.), doch Altheim zeigte Moral. Andreas Kottmann (16.) und Dominik Späth (23., 70.) drehten die Partie, ehe Fabian Kottmann (88.) spät den Schlusspunkt setzte. Nach anfänglichen Problemen verdiente sich Altheim den Sieg durch spielerische Überlegenheit und klare Chancenverwertung.

TSV Blaubeuren – SV Ringingen 3:4
Ein wahres Spektakel mit ständigem Hin und Her! Moritz Ziegler (3.) brachte Blaubeuren früh in Führung, doch Fabio Füller drehte mit zwei Treffern (15., 20.) die Partie. Nach der Pause glich Ziegler (51.) aus, ehe Füller per Foulelfmeter (54.) wieder traf. Tobias Litterer (62.) stellte auf 3:3, doch kurz vor Schluss entschied Manuel Füller (86.) das torreiche Duell zugunsten des SV Ringingen. Ein packendes Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb.

Kreisliga A2:

SGM Albeck/Göttingen – SV Thalfingen 2:0
Vor 70 Zuschauern sicherte sich die SGM Albeck/Göttingen einen wichtigen Heimsieg. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte brachte Ewald Maier (51.) sein Team in Führung. Thalfingen versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch Julian Behrend (87.) machte mit dem 2:0 alles klar. Eine disziplinierte und geduldige Vorstellung der Gastgeber, die nach der Pause die Oberhand behielten.

TSV Berghülen – SV Lonsee 2:0
In einer intensiven Begegnung setzte sich der TSV Berghülen durch konsequente Chancenverwertung durch. Joshua Schmid (53.) eröffnete kurz nach der Pause den Torreigen, und nur sieben Minuten später sorgte Simon Schuon (60.) für die Vorentscheidung. Lonsee zeigte sich bemüht, doch Berghülens Defensive stand stabil.

TSV Bernstadt – SV Weidenstetten 2:1
Dramatik pur in Bernstadt! Hendrik Koros (36.) brachte den TSV in Führung, doch Patrick Ridder (39.) glich per Foulelfmeter prompt aus. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Franz Noller (63.) ebenfalls vom Punkt und sicherte Bernstadt die drei Zähler. In einer hitzigen Schlussphase sah Weidenstettens Miguel Jauß (90.+7) die Rote Karte. Der TSV Bernstadt bewies Nervenstärke und verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Ende.

SV Nersingen – SV Oberelchingen 0:4
Der SV Oberelchingen dominierte diese Partie von Anfang an. Robin Eitele (29., 32.) traf doppelt binnen drei Minuten, ehe Joel Berger (45., 53.) mit zwei weiteren Treffern alles klar machte. Nersingen fand kaum ins Spiel, während Oberelchingen mit konsequentem Offensivfußball und klarer Überlegenheit überzeugte. Ein deutlicher Auswärtssieg.

TSV Pfuhl – FC Neenstetten 0:0
In einer ausgeglichenen Begegnung teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Am Ende stand ein torloses Remis, das von Taktik und Zweikampf geprägt war.

SV Fortuna Ballendorf – SV Asselfingen 2:1
Ein packendes Duell mit spätem Happy End für die Fortuna! Nikolai Tappert brachte Ballendorf früh per Foulelfmeter (10.) in Führung. Kurz vor Schluss glich Tim Schlumberger per Handelfmeter (86.) aus – doch Ballendorf zeigte Moral: In der Nachspielzeit (90.+2) traf Tappert erneut und ließ die Gastgeber jubeln. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Moritz Rittlinger (88.) retteten die Hausherren den Sieg über die Zeit.

TSV Westerstetten – TSV Bermaringen 0:2
Bermaringen zeigte eine reife Leistung und nahm drei Punkte mit. Ruben Rieck (24.) traf per Foulelfmeter, ehe Paul Marchfelder (53.) nachlegte. Westerstetten schwächte sich selbst, als Birol Bahce (48.) Gelb-Rot sah. In Unterzahl war gegen clevere Gäste nichts mehr zu holen – ein starker Auftritt des TSV Bermaringen.

SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – TSG Söflingen 4:2
Ein torreiches und mitreißendes Spiel! Söflingen erwischte den Traumstart durch Lucas Alves-Pereira (1.), doch Ademin Hadzic (24.) und Salem Fazlji (51.) drehten das Spiel. In der Schlussphase wurde es wild: Ivica Basic (80.) erhöhte auf 3:1, doch postwendend traf Felix Holdermüller (81.) zum Anschluss. Nur drei Minuten später stellte David Brandt (84.) den alten Abstand wieder her. Eine unterhaltsame Partie, in der Neu-Ulm II das bessere Ende für sich hatte.

Kreisliga A3:

FV Weißenhorn – FV Gerlenhofen 1:1
Ein dramatisches Finish entschädigte die Zuschauer für eine lange Zeit chancenarme Partie. Erst in der Schlussminute gelang Ilir Tupella (90.) der vermeintliche Siegtreffer für Weißenhorn – der Jubel war groß. Doch in der Nachspielzeit schlug Lorenzo Loris Stabile (90.+3) eiskalt zurück und rettete Gerlenhofen den späten Punkt. Ein Unentschieden mit zwei späten Höhepunkten.

TSF Ludwigsfeld – FV Bellenberg 0:4
Bellenberg dominierte das Spiel über weite Strecken und zeigte sich vor dem Tor eiskalt. Marco Mauerer (13.) brachte sein Team früh in Führung, ehe Johannes Hilgartner (73., 84.) und Nico Weber (79.) in der zweiten Hälfte nachlegten. Ludwigsfeld fand kaum in die Partie und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben. Ein souveräner Auswärtssieg des FV Bellenberg.

SF Illerrieden – SV Beuren 2:0
Illerrieden überzeugte mit einer starken zweiten Halbzeit. Marco Nohr (47.) brach den Bann kurz nach Wiederbeginn, Florian Büchler (58.) legte nach und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Johannes Bonss (66.) ließ die Heimelf nichts mehr anbrennen. Beuren fand offensiv kaum statt, während Illerrieden mit disziplinierter Defensivarbeit und Zielstrebigkeit die drei Punkte holte.

SC Staig II – FV Altenstadt 0:2
Altenstadt zeigte eine abgeklärte Auswärtsleistung. Maximilian Rau traf in beiden Halbzeiten (39., 77.) und avancierte zum Matchwinner. Staig hielt gut dagegen, doch die Gäste waren effizienter und nutzten ihre Chancen konsequent. Ein Sieg für den FV Altenstadt, der spielerisch reifer wirkte.

SSV Illerberg/Thal – TSV Regglisweiler 2:2
Ein intensives und emotionales Duell! Früh dezimiert nach der Roten Karte für Marco Princz (22.) kämpfte der SSV Illerberg/Thal leidenschaftlich. Tim Schick brachte Regglisweiler per Foulelfmeter (27.) in Führung, doch Philipp Lieble (30.) und Dominik Strobel (45.+1, Foulelfmeter) drehten die Partie. Lukas Schwenk (63.) sorgte mit dem 2:2 für die Punkteteilung. Trotz Unterzahl zeigte Illerberg/Thal eine starke kämpferische Leistung.

TSV Holzheim – SV Esperia Italia Neu-Ulm 4:3
Ein spektakuläres Spiel mit vielen Wendungen! Fabian Herbst (10.) brachte die Gäste früh in Front, ehe Holzheim kurz vor der Pause durch Janik Blum (45.+7) ausglich. In der zweiten Halbzeit drehte der TSV auf: Michael Hornung (50., Foulelfmeter), Philipp Gold (57.) und Tim Rößler (66.) schossen eine komfortable Führung heraus. Leon Hofmann (71., 85., Foulelfmeter) machte es mit zwei Treffern nochmals spannend. Nach der Roten Karte für Lucas Bullinger (38.) spielten die Gäste lange in Unterzahl, kämpften sich aber dennoch zurück. Am Ende durfte Holzheim über einen hart erkämpften Heimsieg jubeln.

SV Tiefenbach 1920 – SG TSV Buch/Obenhausen II 5:1
Eine starke Vorstellung des SV Tiefenbach! Lukas Sauer (43.) eröffnete kurz vor der Pause, danach spielten die Gastgeber groß auf: Alem Dzogovic (60., Foulelfmeter) und ein Doppelpack von Marius Rogg (64., 67.) sorgten für klare Verhältnisse. Daniel Wiltschka (71., Foulelfmeter) verkürzte zwar, doch Lukas Stenke (85.) setzte den Schlusspunkt.

SGM Ingstetten/Schießen – FC Silheim 2:1
Ein spannendes und umkämpftes Spiel, das die SGM knapp für sich entschied. Nach einem Foulelfmeter von Alexander Emperle (12.) für Silheim antwortete Michael Harder (26.) prompt zum Ausgleich. In der Schlussphase traf Jonas Böck (84.) zum umjubelten 2:1 und sicherte der Heimmannschaft die drei Punkte. Ein knapper Erfolg nach einer kämpferisch starken Leistung beider Teams.

