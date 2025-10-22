Kann die SGE den Tabellenführer ärgern? – Foto: Pascal Derks

SV Rindern und SGE Bedburg-Hau vor Formchecks Bezirksliga Niederrhein 4: Der SV Rindern reist mit zwei Siegen im Rücken am Freitag zum TuS Stenern, die SGE Bedburg-Hau ist seit fünf Spielen ungeschlagen empfängt nun Tabellenführer VfL Rhede. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 SF Lowick Kevelaer Broekhuysen SGE B.-Hau + 14 weitere

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Am Freitag hofft der SV Rindern auf den dritten Sieg in Folge, doch Gegner ist der Tabellendritte TuS Stenern. Schon länger auf dem Vormarsch ist die SGE Bedburg-Hau, die seit fünf Partien ungeschlagen ist und jetzt auf Tabellenführer VfL Rhede trifft. Neben Stenern hoffen auch die Sportfreunde Broekhuysen, die auf Schlusslicht SV Haldern treffen, auf Schützenhilfe.

