Allgemeines
Kann die SGE den Tabellenführer ärgern?
Kann die SGE den Tabellenführer ärgern? – Foto: Pascal Derks

SV Rindern und SGE Bedburg-Hau vor Formchecks

Bezirksliga Niederrhein 4: Der SV Rindern reist mit zwei Siegen im Rücken am Freitag zum TuS Stenern, die SGE Bedburg-Hau ist seit fünf Spielen ungeschlagen empfängt nun Tabellenführer VfL Rhede.

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Am Freitag hofft der SV Rindern auf den dritten Sieg in Folge, doch Gegner ist der Tabellendritte TuS Stenern. Schon länger auf dem Vormarsch ist die SGE Bedburg-Hau, die seit fünf Partien ungeschlagen ist und jetzt auf Tabellenführer VfL Rhede trifft. Neben Stenern hoffen auch die Sportfreunde Broekhuysen, die auf Schlusslicht SV Haldern treffen, auf Schützenhilfe.

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
20:00live
Spieltext TuS Stenern - SV Rindern

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00live
Spieltext Vikt. Goch II - Twisteden

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:00
Spieltext Broekhuysen - SV Haldern

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:30live
Spieltext Pfalzdorf - Veen

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:30
Spieltext TSV Weeze - Kevelaer

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:00
Spieltext SGE B.-Hau - VfL Rhede

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00live
Spieltext TuS Xanten - Hamminkeln

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:30live
Spieltext SV Friedrich - SF Lowick

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:00live
Spieltext Anholt - BW Dingden II

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
So., 02.11.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II
So., 02.11.25 14:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau
So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt
So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Twisteden
So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV
So., 09.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 09.11.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Haldern
So., 09.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Rhede

